Kaksi samanlaista yhtiötä mutta aivan eripariset osakkeet

Kasvavan kaupungistumisen ja ilmaston lämpenemisen myötä hyönteis- ja tuholaistorjunta on rakenteellisesti kasvavaa liiketoimintaa. Tässä bisneksessä on mukana kaksi kansainvälistä jättiläistä, amerikkalainen Rollins ja englantilainen Rentokil.

Vaikka molemmat yhtiöt toimivat samassa liiketoiminnassa ja päällisin puolin hyvin samalla tavalla, niiden osakkeet ovat olleet omistajilleen hyvin erilainen sijoitus. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Rentokilin osake on tuottanut 300 prosenttia ja Rollinsin liki 3000 prosenttia.

Mikä selittää näin suuren tuottoeron kahden kilpailijan välillä?

Houkutteleva toimiala arvonluonnille

Tuholaistorjunta on hyvin suhdannekestävää liiketoimintaa. Luteet, torakat tai termiitit on hävitettävä talosta, eikä se ole ensimmäinen asia, josta säästetään. Myös koronakriisin aikana molempien yhtiöiden liikevaihto jatkoi kasvuaan. Rakenteellinen kasvu ja toimialan liiketoiminnan luonne ovat hyvä lähtökohta menestyksekkäälle liiketoiminnalle.

Molemmat yhtiöt tarjoavat palveluita tuholaistorjuntaan. Niiden liiketoiminta perustuu palveluverkostoon. Mitä enemmän asiakkaita yhtiö saa yhdellä palvelualueella ja -reitillä, sitä tehokkaampaa toiminta on. Työn suorittaa pääasiassa yhtiön oma henkilökunta.

Rollinsin ja Rentokilin kasvu on perustunut pitkälti pieniin ja täydentäviin yritysostoihin. Frakmentoituneella toimialalla niillä on ollut mahdollisuus ostaa pieniä yrityksiä alhaisin kertoimin ja liittää ne osaksi olemassa olevaa verkostoa ja infrastruktuuria. Palveluliiketoiminta sitoo vain vähän pääomaa, jolloin yritysostoihin jää varoja ja yhtiöiden pääoman tuotot nousevat houkuttelevalle tasolle.

Kurssikehitykset erkanevat

Viimeisen viiden vuoden aikana Rollinsin ja Rentokilin tuottokehitys on mennyt tyystin eri suuntiin. Eriytyminen johtuu suurelta osin Rentokilin tekemästä yritysostosta. Vuonna 2022 Rentokil osti amerikkalaisen Terminixin 6,7 miljardilla dollarilla. Kauppahinta arvosti heikosti johdetun Terminixin lähes 20 EV/EBITDA-kertoimella.

Rollinsin ja Rentokilin tuotto viimeisen viiden vuoden ajalta.

Yritysosto teki Rentokilista markkinajohtajan Pohjois-Amerikassa. Suuren yrityksen integrointi on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi, ja Rentokilin osakekurssi on heitellyt sijoittajien vuoroin pettyessä ja ilahtuessa Yhdysvaltain myynnin kehityksestä.

Yhdeksi integraation epäonnistumisen syyksi on arvioitu olevan Terminixin yrityskulttuurin luonne. Tuholaistorjunta vaatii paljon osaamista, ja toisin kuin Rentokil ja Rollins Terminix ei ole panostanut henkilökunnan osaamiseen yhtä voimakkaasti. Kulttuurin muuttaminen on vähintäänkin aikaavievää ja joskus jopa mahdotonta.

Rentokil ei ole huono yhtiö, mutta se profiloituu tällä hetkellä enemmän käänneyhtiöksi, jonka on vakuutettava sijoittajat.

Rentokil julkaisee vuoden 2024 tuloksen maaliskuun alussa. Rentokil on saanut osakseen aktivistisijoittajien huomion. Trian Partnersin Nelson Peltz koettaa ohjata yhtiön osakkeeseen vauhtia. Hänen keinovalikoimaan kuuluvat mahdollisesti Rentokilin listaaminen Lontoosta New Yorkiin, Rentokilin pienen työvaateliiketoiminnan (4 prosenttia liikevaihdosta) myynti ja tärkeimpänä yhtiön operatiivisen liiketoiminnan parantaminen.

Rollins on erinomainen yhtiö

Suurta tuottoeroa kahden osakkeen välillä ei selitä pelkästään Rentokilin yritysosto vaan myös Rollinsin erinomaisuus.

Rollinsin huomattavasti parempaa pitkän aikavälin tuottoa selittää useampi tekijä. Ensinnäkin, sen kannattavuus on ollut huomattavasti korkeampi kuin Rentokilin viimeisen vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi Rollinsin sijoitetun pääoman tuotto on ollut vuosia noin 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Rentokilin. Lisäksi Rollinsilla on huomattavasti vähemmän velkaa kuin Rentokililla.

Rentokilin kasvu näyttäytyy nopeammalta vain edellä mainitun suuren yritysoston vuoksi. Rollins on kasvattanut liikevaihtoa kymmenen prosentin vuosivauhtia viimeiset kymmenen vuotta. Kahdessa vuosikymmenessä Rollinsin P/E-kerroin on kaksinkertaistunut hulppealle noin viidenkymmenen tasolle, jonka ympärillä se on liikkunut viime vuodet.

Rollins onkin yksi niistä yhtiöistä, jotka ovat aina kalliita ja joita voi ostaa vähemmän kalliilla vain markkinapaniikkien aikana. Skeptikko voisi ajatella, että Rollins on yksi monista laatuyhtiöistä, jotka on hinnoiteltu taivaisiin vallitsevassa markkinatilanteessa.

Sijoittajan suurin riski Rollinsin kohdalla liittyykin enemmän osakkeen arvostukseen kuin liiketoiminnalliseen riskiin. Sijoittajat ovat tällä hetkellä valmiita maksamaan yhtiön laadusta ja kassavirtojen ennustettavuudesta sievoiset kertoimet. Vuonna 2024 sen liikevaihto kasvoi kymmenen prosenttia, osakekohtainen tulos 11 prosenttia ja kassavirta 17 prosenttia.

Älä vertaa vain kertoimia

Kahden yhtiön tarinassa on useampi tärkeä oppi sijoittajalle.

Kun osakkeen arvostusta verrataan kilpailijaan tai verrokkeihin, sijoittaja ei voi suoraan päätellä, että matalammalla kertoimella arvostettu osake on houkuttelevampi sijoitus. Arvostuskertoimet ovat johdannaisia sijoittajien mielialasta sekä yhtiön taloudellisesta suorituskyvystä.

Vaikka Rollinsin osake on näyttänyt pitkään kalliilta ja sen osakekurssi on jatkanut kiipeämistä, osake ei ole useaan vuoteen enää kallistunut. Kurssinousu on ollut tuloskasvun ansiota. Vaikka osaketta voi pitää usealla mittarilla kalliina, on osake ollut hyvä sijoitus.

Suuret yritysostot ovat vaaranpaikkoja erityisesti sijoittajalle. Vaikka Rentokililla on ollut vahva usko yrityskaupan onnistumiseen, voi viedä vielä vuosia ennen kuin ostos kantaa hedelmää sijoittajille. Sillä välin integroiminen vie johdon huomion ja kilpailija jatkaa kasvuaan markkinoita nopeammin.

Rollins puolestaan teki 44 pientä yritysostoa viime vuonna. Pitkällä aikavälillä Rollinsin tasaisuus, ja liiketoiminnan erinomaisuus, on johtanut moninkertaisiin tuottoihin.

Rollins on melko tylsällä tavalla keskittynyt pääasiassa Yhdysvaltojen markkinoihin, kun Rentokililla on toimintaa 90 maassa ympäri maapallon. Pienen työvaateliiketoiminnan lisäksi Rentokilin liikevaihdosta 16 prosenttia tulee hygieniapalveluista. Keskittyminen voi olla yksi Rollinsin menestyksen salaisuuksista.