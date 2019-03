Nuorisosäätiö hakeutuu velkasaneeraukseen – taustalla lahjusepäilyjä, ylihintaisia tonttikauppoja ja kadonneita varoja

Tuhansia asuntoja omistava Nuorisosäätiö on jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle hakemuksen velkasaneerausmenettelyn aloittamisesta.

Säätiö kertoo tiedotteessaan, että velkasaneerausmenettelyn tarkoituksena on sopeuttaa ylivelkaantuneen mutta elinvoimaisen säätiön tulevaisuus. Säätiön asukkaat voivat jatkaa asumista normaalisti. Nuorisosäätiön organisaatio palvelee asukkaita, vuokraa asuntoja ja hoitaa kiinteistöjen isännöintiä normaalisti.

Nuorisosäätiö on edellisen johdon aikana vuosina 2014–2018 pahasti ylivelkaantunut. Säätiön mukaan noita neljää vuotta varjostavat ylihintaiset tonttikaupat, kallis uudisrakentaminen, epäselvät rahoitussopimukset, solmitut pitkäaikaiset vastuut ja ulkomaille kadonneet varat.

Säätiön säännöissä ja säätiölaissa todetaan, että varainhoidon on oltava suunnitelmallista, joka puolestaan merkitsee varovaisuutta. Nykyisen johdon mielestä tätä varovaisuutta eivät entinen johto ja säätiön sopimuskumppanit ole noudattaneet.

Kesällä 2018 Nuorisosäätiöön valittiin uusi hallitus ja se on ryhtynyt korjaamaan säätiön taloustilannetta ja palauttamaan säätiön alkuperäisen tarkoituksen. Nuorisosäätiön päivittäinen toiminta on säätiön mukaan nykyään vakaalla pohjalla ja velkasaneeraus on luonnollinen seuraava askel ylivelkaantumisen vakauttamiseksi.

Säätiö jatkaa vapaarahoitteisten kiinteistöjen myyntitoimenpiteitä suunnitelman mukaisesti velkojen lyhentämiseksi. Velkasaneerauksen tavoite on, että Nuorisosäätiö voi jatkaa hyvää yhteiskunnallisesti tärkeää tarkoitustaan tarjoamalla kohtuuhintaisia asuntoja nuorille.

Nuorisosäätiön entiset johtajat Aki Haaro ja Perttu Nousiainen saivat potkut vuonna 2018. Heitä epäillään lahjusten ottamisesta ja talousrikoksista. Poliisi epäilee Haaron ja Nousiaisen tehneen mittavia sopimuksia lähipiiriinsä kuuluneiden liikemiesten kanssa. Poliisi uskoo, että liikemiehet maksoivat lahjuksia Haarolle ja Nousiaiselle.

Viime kesäkuussa Valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta vastaava Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kertoi peruuttaneensa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman. Nuorisosäätiön toiminta ei ARAn mukaan täyttänyt lain yleishyödyllisyydelle asettamia vaatimuksia.

ARAn mukaan Nuorisosäätiö ei ollut noudattanut aravalain ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiä eikä ARAn antamia ohjeita. Nuorisosäätiöllä oli muun muassa laajamittaisesti sellaista toimintaa, joka on aravalain ja korkotukilain vastaista.

Lisäksi tähän toimintaan oli kohdistunut korkea taloudellinen riski, ja yleishyödyllisten osien ulkopuolelle oli annettu merkittäviä lainoja ja vakuuksia, vaikka se ei ole aravalain ja korkotukilain mukaan sallittua.

Haaron ja Nousiaisen erottamisen jälkeen säätiön toimitusjohtajaksi nousi Kimmo Pihlman ja hallituksen puheenjohtajaksi Jari Laine.

Nuorisosäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Säätiön vuokra-asunnoissa saa asua 35-vuotiaaksi saakka.

Nuorisosäätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa. Nuorisosäätiöllä on 63 asuinkiinteistöä. Säätiön asunnoissa asuu yli 4 000 nuorta.