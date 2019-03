Kummat ovat väärässä: Sijoittajat vai analyytikot?

Jenkkimarkkinoilla eletään nyt ristiriitaisissa tunnelmissa.

Osakkeet ovat kivunneet roimasti viime vuoden kurssinotkahduksesta, mutta monet makromittarit kertovat kasvavasta epävarmuudesta.

USA:n viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen bkt-lukuja reivattiin tällä viikolla odotettuakin voimakkaammin alaspäin. Yhdysvaltojen talouskasvu jäi 2,2 prosenttiin aiemmin arvioidun 2,6 prosentin sijaan. Korjausliike oli poikkeuksellisen suuri.

Kasvuasteen laskun takana oli yksityisen kulutuksen sekä kiinteiden investointien ennakoitua hitaampi kehitys, arvioi OP aamukatsauksessaan.

Huolta aiheuttaa myös pitkien ja lyhyiden valtiolainojen korkoeron kaventuminen. Yhdysvaltojen korkomarkkinoiden pitkä korko painui alle lyhyen kolmen kuukauden koron. Negatiivista tuottokäyrää pidetään luotettavana taantumaindikaattorina.

Epävarmuus maailman suurimman talouden kasvun jatkumisesta on siis käsinkosketeltavaa.

”Globaali nousukausi on jatkunut jo pitkään. USA:ssa nousukaudesta on tulossa kaikkien aikojen pisin ensi vuoden kesänä. Selkeitä merkkejä nousun käännöksestä ei vielä ole, ja kasvu itse asiassa näyttäisi kiihtyvän tänä vuonna. Työmarkkinat ovat kuitenkin lähellä täystyöllisyyttä, inflaatio on kiihtymässä ja keskuspankki kiristää rahapolitiikka. Haasteet noususuhdanteen jatkolle kasvavat lähivuosina”, totesi viime viikolla Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Epävarmuudesta kertoo myös markkinoiden ja analyytikoiden näkymien välinen ristiriita.

Vaikka Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi on noussut rajusti alkuvuodesta, ovat analyytikot yhä varovaisempia ensimmäisen vuosineljänneksen tulosennusteissaan.

Factsetin mukaan tammi-maaliskuun aikana analyytikot ovat laskeneet selvästi ensimmäistä kvartaalia koskevia ennusteitaan. Factsetin on laskenut analyytikoiden ennusteiden pohjalta keskimääräiset osakekohtaiset ensimmäisen kvartaalin tulosennusteet S&P 500 -indeksin yhtiöille.

Factsetin mukaan tulosennusteet ovat laskeneet 7,2 prosenttia alkuvuoden aikana.

Viimeisen viiden vuoden aikana tulosennusteet ovat laskeneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskimäärin 3,2 prosenttia, ja viimeisen 10 vuoden aikana tulosennusteita on reivattu alas keskimäärin 3,7 prosenttia.

Alkuvuoden tulosennusteiden lasku on siis rajumpaa kuin mihin viime vuosina on totuttu, Factset kertoo.

S&P 500 -indeksi on siis kivunnut yhä ylemmäs samalla ajanjaksolla, jolla analyytikoiden tulosennusteet ovat laskeneet. Tämä ristiriita herättää väkisinkin kysymyksen: onko jompikumpi väärässä, sijoittajat tai analyytikot.

Twitterissä eräs sijoittaja vastaa tähän kysymykseen varsin osuvasti: ”Jos vertaa karttaa maastoon, niin maasto on oikeassa…?”