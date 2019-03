Kesko vahvistaa asemaansa Ruotsin rautakaupassa – tarjoaa ”huomattavat mittakaavaedut”

Kuva: Kesko Oyj.

Kesko-konserniin kuuluva K-rauta AB on sopinut ostavansa Fresks-konsernin, joka on merkittävä toimija Ruotsin rautakaupassa.

Fresks-konserni on suurin jäsen XL Bygg -ketjussa. Kauppa toteuttaa Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialan kasvustrategiaa Pohjois-Euroopassa, Kesko kertoo tiedotteessaan. Samalla se vahvistaa merkittävästi Keskon markkina-asemaa Ruotsissa, erityisesti kasvavassa ammattirakentajien asiakassegmentissä.

Keskon strateginen tavoite rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on markkina-aseman vahvistaminen Pohjois-Euroopassa ja kannattavuuden parantaminen kaikissa toimintamaissa. Kesko on päättänyt ostaa Fresks-konsernin Litorinalta, Oscarson Investiltä ja yhtiön johdolta. Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on noin 200 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan myötä Keskon omistukseen siirtyy Fresks-konserni, jolla on 33 myymälää ja vahva markkina-asema Ruotsissa. Yhtiöllä on noin 500 työntekijää, jotka palvelevat pääasiassa pieniä ja keskisuuria remontointiin keskittyviä yritysasiakkaita. Fresks-konsernin pro forma liikevaihto oli viime vuonna 205 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen pro forma käyttökate 18 miljoonaa euroa.

”Rakentaminen ja remontointi siirtyvät Pohjois-Euroopassa entistä enemmän ammattilaisten tehtäväksi. Fresks-konsernin osto nostaa meidät Ruotsin johtavien rautakauppatoimijoiden joukkoon ja tekee meistä samalla merkittävän toimijan yritysasiakaskaupassa”, toteaa Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Fresks-konsernin toiminnot täydentävät Helanderin mukaan hyvin Keskon nykyisiä Ruotsin rautakauppatoimintoja sekä tarjoavat huomattavat mittakaava- ja synergiaedut.

”Ruotsin rautakauppamarkkinassa on käynnissä rakennemuutos ja nyt toteutettava kauppa vahvistaa asemaamme konsolidoituvassa markkinassa. Jatkamme rautakaupan ja teknisen tukkukaupan kehittämistä kasvustrategiamme mukaisesti Pohjois-Euroopassa”, toteaa Helander.

K-ryhmä on Pohjois-Euroopan johtavia rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimijoita, ja sillä on toimintaa kahdeksassa maassa. Vuonna 2018 rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan pro forma vähittäismyynti Pohjois-Euroopassa oli yhteensä 4,9 miljardia euroa.

Kaupan toteutuminen edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä muiden kauppaan liittyvien ehtojen täyttymistä.