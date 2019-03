Työeläkeyhtiö Ilmarinen oli kehittämässä ETF-rahastoa New Yorkin pörssiin

Kotimainen työeläkeyhtiö on ollut mukana kehittämässä uutta vastuulliseen vertailuindeksiin sijoittavaa ETF-rahastoa.

Uusi ETF- eli pörssilistattu indeksirahasto seuraa MSCI-luokitusyhtiön ylläpitämää vastuullisen sijoittamisen ESG-indeksiä, Ilmarinen kertoo tiedotteessaan.

ESG-indeksi perustuu yritysten vastuullisuusluokituksiin ympäristö-, sosiaalisissa ja hyvää hallintoa koskevissa kysymyksissä. Indeksi sisältää Yhdysvaltain markkinoilta toimialoittain parhaimman luokituksen saaneet yritykset, jotka edustavat 50:ä prosenttia vastaavan yleisindeksin markkina-arvosta.

”Vastuullisuus on ollut jo pitkään olennainen osa Ilmarisen sijoitustoimintaa ja se on integroitu osaksi sijoituspäätöksiä. Uskomme, että vastuullisesti toimiva yritys on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti parempi sijoitus, ja sijoittamalla vastuullisesti turvaamme parhaan mahdollisen tuoton suomalaisille eläkkeensaajille”, vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske sanoo.

Työeläkeyhtiöllä on käytössä omat vastuullisuusluokitukset, jotka on integroitu osaksi sijoituspäätöksentekoa. Lisäksi Ilmarisessa on otettu käyttöön ESG-indeksit oman sijoitustoiminnan vertailuindekseinä. Muutoksella Ilmarinen halusi kannustaa salkunhoitajia entistä vahvemmin painottamaan vastuullisia yrityksiä aktiivisessa osakevalinnassa.

”Passiivisijoittamisen puolella ESG-vaihtoehtoja on toistaiseksi ollut vähemmän tarjolla. On hyvä, että vaihtoehtoja tulee markkinoille ja olemme myös mielellämme mukana eri toimijoiden kanssa kehittämässä näitä vaihtoehtoja. Sijoittaminen passiivisiin indeksirahastoihin on Ilmarisen kaltaiselle institutionaaliselle sijoittajalle tärkeä osa sijoitusten hajauttamista”, Hyrske sanoo.

New Yorkin pörssiin viime viikolla listattu Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF oli suurin vastuullisuuteen keskittyvä ETF-listautuminen. Ilmarisen sijoitus rahastoon oli runsaat 700 miljoonaa euroa.