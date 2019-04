Asuntosijoittaja, seuraa tätä tunnuslukua!

Asuntosijoittamisen kuningatar ja kuningas on vuokralainen. Jos asunnossasi on hyvä vuokralainen, bisnes rullaa useimmiten hienosti.

Niinpä yksi oleellisimmista asioista – varsinkin seuraavaa sijoitusta ostaessa – on katsoa kuinka paljon kaupungissa on tarjontaa asunnoista. Jos asuntoja on vapaana ruuhkaksi asti, voi olla haastavaa saada asuntoa vuokrattua ainakaan 12 kuukautta vuodesta. Ja sekös harmittaa. Tyhjät kuukaudet ovat myrkkyä kun kulut juoksevat, mutta kassaan ei kilise kuluille katetta.

Katsoimme huhtikuun alussa (6.4.2019) tarjolla olevat 15-35 neliöiset asunnot Oikotieltä ja Vuokraovesta. Osassa kaupungeista toinen on selvästi toista suositumpi, joten molemmat on katsottava ja suurempi kahdesta luvusta otettiin kunkin kaupungin osalta mukaan. Vertailuun otettiin 20 suurinta kaupunkia Suomessa.

Halusimme nähdä kaksi asiaa:

Missä kaupungeissa on tarjontaa tällä hetkellä suhteellisesti eniten. Eli väkilukuun suhteutettuna. Miten tarjonta on kehittynyt muutamassa vuodessa. Ts. vertailukohtana oli 2016 kesä kun juuri vastaavaa huhtikuun lukua ei ollut saatavilla.

Kuvasta huomataan pari selvää havaintoa. Pori, Jyväskylä ja Hämeenlinna erottuvat kyseenalaisella tavalla edukseen, ts. pienistä 15-35 neliön vuokra-asunnoista on todella paljon tarjontaa. Esimerkiksi Hämeenlinnassa niitä oli 2016 kesällä tarjolla 17 kpl, mutta nyt keväällä 2019 niitä on tarjolla yli 100. Rakentamisbuumi on lisännyt turkasen paljon tarjontaa. Jyväskylässä olemme huomanneet, että rakentamisen määrä on lähtenyt lapasesta ja se näkyy myös vuokra-asuntojen tarjonnassa. Jyväskylän hyvä puoli on kuitenkin se, että kaupunki kasvaa yli tuhannella asukkaalla per vuosi ja kesällä opiskelijainvaasio tulee imemään hyvän määrä tarjolla olevia asuntoja – toisin kuin Porissa. Ässien kotikaupungissa asuntoja oli jo vuosia sitten tarjolla verrattain paljon, mutta niitä on vain entistä enemmän. Ei helppo tilanne, jos nyt pitäisi vuokrata sijoitusasuntoa.

Lopuksi katse tämän tilaston osalta parempiin kaupunkeihin. Salo mahtuu väestöltään top 20 kaupunkeihin, mutta ei ehkä profiililtaan asetu kovin hyvin sijoitusasuntokaupungiksi mm. vähäisen opiskelijamäärän takia. Sen sijaan yliopistokaupungit Joensuu, Lappeenranta ja Rovaniemi näyttäytyvät tarjontamielessä aika hyviltä kaupungeilta ainakin tällä hetkellä. Rakentamisbuumi ei ole kuumentanut kaupunkia tarjontapuolella ja toisaalta kysyntää kaupungeissa vuokrayksiöille tuntuu hyvin olevan.

P.S.

Loppuun vielä yksi iloinen havainto osake- ja asuntosijoittajille uutisrintamalta:

Helsingin Sanomat uutisoi 2.4.2019 Harvardin tutkimuksesta, jossa oli verrattu osake- ja asuntomarkkinan tuottoja eri maissa. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy sijoittaminen Suomeen on kannattanut enemmän kuin hyvin.https://www.hs.fi/talous/art-2000006055800.html

