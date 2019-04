Avengers: Endgame rikkoi lipputulojen avauspäivän ennätyksen

Marvel Comics -sarjakuvakustantamon hahmoihin perustuva supersankarielokuva on rikkonut Yhdysvalloissa kaikkien aikojen ennätyksen avauspäivän lipputuloissa.

Disney-yhtiön tuottama Avengers: Endgame saavutti 156,7 miljoonan dollarin lipputulot Yhdysvalloissa avauspäivänään viime perjantaina, kertoo CNN. Avauspäivän lipputulot ylittävät siten edellisen ennätyksen, joka sekin oli Disneyn Star Wars: The Force Awakens -elokuvan 119 miljoonan dollarin tuotot vuonna 2015.

Avengers: Endgame perustuu Marvel Comicsin luomaan Kostajat-supersankariryhmään, ja ee on jatko-osa elokuville The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015) ja Avengers: Infinity War (2018). Edellinen Avengers-elokuva tuotti avauspäivänään 106 miljoonaa dollaria viime vuonna. Se oli avausviikonlopun 258 miljoonan dollarin lipputuloillaan kaikkien aikojen ennätys.

Uusin Avengers-elokuva näyttää rikkovan lisää ennätyksiä, sillä Disney odottaa kolmen ensimmäisen lippupäivän tulojen nousevan 300 miljoonaan dollariin.

Elokuva näyttää menestyvän erinomaisesti myös USA:n ulkopuolella, sillä se tuotti avauspäivänään Kiinassa enemmän lipputuloja kuin mikään muu elokuva aiemmin. Kiina on noussut maailman toiseksi suurimmaksi elokuvien markkina-alueeksi.

Disney-yhtiön osakekurssi nousi perjantaina 1,95 prosenttia. Vuoden aikana yhtiön osakekurssi on kivunnut jo 41 prosenttia.