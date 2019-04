Detection Technology saa Evliltä ostosuosituksen

Teknologiayhtiöllä on vireillä useita mielenkiintoisia kasvuaihioita.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna 93,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 19,0 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2017 oli 19,9 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos laski 1,09 eurosta 1,03 euroon.

”Kannattavuus säilyi kokonaisuuteen nähden hyvänä. Viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,9 miljoonaa euroa, mikä on 19 % liikevaihdosta. Kannattavuuteemme vaikuttivat edellisvuotta pienempi myynti, hintakilpailu sekä tuotekehityskulujen nousu. Panostuksemme tuotekehitykseen kasvoivat 33 % viime vuoden vertailukaudesta”, yhtiön toimitusjohtaja Hannu Martola totesi tilinpäätöstiedotteessa.

Martolan mukaan Detection Technology teki joulukuussa merkittävän pitkän tähtäimen päätöksen, kun se osti ranskalaisen MultiX-yhtiön liiketoiminnan. Liiketoimintakauppa vahvistaa Detection Technologyn teknologiaperustaa ja kilpailukykyä sekä lisää kasvupotentiaalia molemmissa liiketoimintayksiköissä.

Yhtiön mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisen röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on noin viisi prosenttia vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden seitsemän prosenttia ja teollisuuden noin viisi prosenttia. Detection Technology arvioi vuotuisen kasvuvauhdin säilyvän tällä tasolla kaikissa markkinasegmenteissä vuonna 2019.

Yhtiö arvioi molempien liiketoimintayksiköiden myynnin kasvavan 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja liikevaihdon kasvun hidastuvan toisella vuosipuoliskolla. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja kilpailun kiristyminen saattaa heijastua tuotehintoihin.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Detection Technologyn viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos oli pitkälti odotusten mukainen, arvioi Evli aamukatsauksessaan.

”Kiinan turvallisuusmarkkinan kysyntä on taas osoittanut parantumisen merkkejä, joten alkuvuoden näkymät ovat hyvät. Odotamme DT:n 2019E:n liikevaihdon kasvavan 7,5 prosenttia 100,9 miljoonaan euroon. Odotamme 2019E SBU:n liikevaihdon palaavan kasvuun (11,5%) ja MBU:n liikevaihdon pysyvän samalla tasolla johtuen DeeTeen MBU:n puolen asiakkaan tuotteen alasajosta”, Evli toteaa.

Evli arvioi vuoden 2019 liikevoiton olevan 18,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentin laskevan 18,8 prosenttiin vuoden 2018 19,7 prosentin tasosta johtuen korkeammista tuotekehityskustannuksista (30% korkeammat kuin 2018).

Huolimatta hieman vaatimattomasta myynnin kasvusta ja tasaisista marginaali-odotuksista vuodelle 2019, on yhtiöllä Evlin mukaan useita mielenkiintoisia kasvuaihioita (kuten MultiX-yritysosto, CMOS-teknologia hammaslääketieteellisiin sovelluksiin, sekä Aurora-tuoteperhe SBU:n puolella). Evli ei ole sisällyttänyt näitä ennusteisiinsa, mutta toteutuessaan ne tukevat sijoitustarinaa pidemmällä aikavälillä.

Detection Technology hinnoitellaan markkinoilla houkuttelevasti. Evlin mukaan yhtiö treidaa EV/EBIT ja P/E kertoimilla noin 20-30 prosenttia verrokkiryhmäämme matalampana.

Evli pitää Detection Technologyn arvostusta houkuttelevana ja suositus on osta tavoitehinnalla 19 euroa. Tavoitehinta oli ennen viime vuoden viimeistä tulosjulkistusta 16,5 euroa.