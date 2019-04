Ekonomistin havainnollinen kuvaaja sijoitustuotoista – aika on sijoittajan ystävä

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaho näyttää kuvaajan avulla konkreettisesti, miten pitkäjännitteinen sijoittaja voi välttää tappiot.

Moni sijoittaja vannoo pitkäjännitteisen osta ja pidä -sijoitusstrategian nimiin. Osakkeita ei osteta ja myydä hetken mielijohteesta, vaan osakkeiden huolellisesti harkitun oston jälkeen kynnys myydä osakkeet pidetään korkealla.

Hannu Nummiaho julkaisi Taloustaito-lehden blogissaan ja Twitter-tilillään kuvaajan, joka havainnollistaa kärsivällisen osakkeiden omistamisen hyötyjä. Osakkeiden hinnat nousevat ja laskevat suhdanteiden ja sijoittajasentimenttien mukaan, mutta aika on sijoittajalle yleensä hyvä ystävä.

Nummiahon esittämässä kuvaajassa on esitetty osakkeiden realisoituneita tuottoja USA:sta vuodesta 1871 lähtien. Tuottojen jakauma on esitetty viiden prosenttiyksikön levyisinä pylväinä, käyttäen vuoden, 5 vuoden ja 15 vuoden sijoitushorisonttia. Tuotot on esitetty keskimääräisinä vuosituottoina.

Lyhyellä vuoden mittaisella ajanjaksolla tuottojen jakauma ei näytä houkuttelevalta. Nummiahon mukaan vuositasolla tarkasteltuna hiukan useampi kuin joka neljäs vuosi on päätynyt sijoitustappioihin.

Tuottojen jakauman tarkastelujakson pidentäminen muuttaa kuitenkin tilannetta radikaalisti.

5 vuoden tarkastelussa tappiollisia vuosia on selvästi positiivisen tuoton vuosia vähemmän ja vain joka kymmenes sijoitusperiodi on ollut tappiollinen. 15 vuoden tarkastelussa tappiolliset ajanjaksot häviävät tyystin.

”Pidennettäessä sijoitusperiodia viiteen vuoteen ja edelleen viiteentoista vuoteen jakauma vuotuisista tuotoista tiivistyy. Pidemmällä ajalla talouden suhdanteet ja osakemarkkinoiden luontaiset vuoristoradat tasoittuvat”, Nummiaho toteaa.

”Taitava säästäjä pitää katseen pitkällä horisontissa, välttää hajautuksella pahimmat karikot ja seilaa mielenrauhaa lastinaan”, Nummiaho toteaa.

Hötkyily ei siis ekonomistin kuvaajan perusteella kannata. Syitä malttiin osakkeiden ostoissa ja myynneissä löytyy toki monia muitakin. Tässä yhdeksän syytä sille, miksi esimerkiksi osakemarkkinoiden korjausliikkeisiin ei kannata välttämättä reagoida.