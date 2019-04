Näitä verovähennyksiä suomalaiset hyödyntävät veroilmoituksella

Kotitalousvähennys ja matkakulut ovat suomalaisten suosituimmat itse tekemät vähennykset veroilmoitukselle, kertoo Verohallinto.

Verohallinto kertoo tiedotteessaan, että suomalaiset ilmoittavat euromääräisesti eniten kotitalousvähennykseen oikeuttavia kuluja veroilmoitukselleen. Muita suosittuja itse ilmoitettavia vähennyksiä olivat vuonna 2017 matkakulut ja tulojen hankkimisesta koituneet materiaali- ja muut kustannukset.

Monet vähennyksistä ovat esitäytetyllä veroilmoituksella jo valmiina, mutta osa vähennyksistä pitää muistaa itse ilmoittaa.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavia kuluja suomalaiset ilmoittivat veroilmoituksilleen lähes 2,4 miljardin euron edestä vuonna 2017. Tyypillisin summa, jolle kotitalousvähennystä haettiin, oli 2 680 euroa. Vuonna 2017 kotitalousvähennystä haki kaiken kaikkiaan 433 000 henkilöä.

Verohallinnon mukaan kotitalousvähennystä ilmoittaneiden määrä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2014 vähennystä haki 393 000 henkilöä.

Kotitalousvähennystä voi saada, kun kotitalous ostaa remonttityötä, siivous- ja kotitaloustyötä tai hoito- ja hoivatyötä. Palvelua tarjoavan yrityksen pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin, jotta sen perimät työt voi vähentää verotuksessa.

”Ylivoimaisesti suosituinta on ostaa kunnossapitoon ja remontointiin liittyviä palveluita. 85 prosenttia kotitalousvähennyksistä tehdään näistä palveluista aiheutuneista kuluista, eli työtä ostetaan 2 miljardilla eurolla. Kotitaloustyötä eli esimerkiksi siivousta ihmiset ostavat 300 miljoonan edestä, hoivatyötä puolestaan 45 miljoonan edestä. Kotitalousvähennyksen käyttö on kasvanut viime vuosina tasaisesti, mikä johtuu todennäköisesti talouskasvusta ja työttömyyden vähenemisestä,” ylitarkastaja Ville Niemeläinen kertoo.

Kotitalousvähennystä on mahdollista saada maksimissaan 2 400 euroa vuodessa, ja vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle, jolloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Toinen suosittu vähennys on matkakulut. Vaikka kotitalousvähennys on euromääräisesti suosituin itse tehty vähennys, matkakulujen ilmoittaminen koskettaa useampaa suomalaista veronmaksajaa. Verohallinnon mukaan Vuonna 2017 kaikkiaan 840 000 suomalaista ilmoitti matkakuluja veroilmoitukselleen.

Tänä vuonna matkakulujen omavastuu on 750 euroa. Eli vain omavastuun yli menevä osuus on vähennyskelpoista ja kannattaa ilmoittaa omassa veroilmoituksessa. Verohallinto suosittelee matkakulujen ilmoittamista Omavero-palvelussa.

Muita suosittuja vähennyksiä ovat tulonhankkimiskulut ja asuntolainan korkomenot. Tulonhankkimiskuluiksi lasketaan kaikki palkkatulon hankkimisesta aiheutuneet menot, kuten itse maksetut koulutukset, työhuoneen kulut, työntekovälineet ja ammattikirjallisuus. Kukin palkansaaja saa vuosittain 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Vero.fi-sivulta voi testata, onko oikeutettu kotitalousvähennykseen vai ei.

Vero.fi-sivuilta voi testata, miten matkakuluja voi vähentää verotuksessa.