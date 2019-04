Warren Buffett: Markkinoilla tapahtuu nyt ”jotain erilaista”

Maailman tunnetuin sijoittaja on havainnut ainutlaatuisen ilmiön maailmantaloudessa.

Warren Buffett on ollut sijoittaja lähes koko pitkän ikänsä. Ensimmäisen sijoituksensa hän teki ollessaan vasta 11-vuotias.

Omahan oraakkeliksi tituleerattu sijoitusguru julkisti maaliskuussa odotetun vuosittaisen Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiönsä sijoittajakirjeen. Siinä hän kertoi, että maaliskuun 11. päivänä tulee kuluneeksi tasan 77 vuotta konkarisijoittajan ensimmäisestä sijoituksesta.

Nyt Buffett kommentoi Yahoo Financelle näkemyksiään maailmantalouden nykytilasta.

Buffett kertoo huomanneensa maailmantaloudessa nyt ainutlaatuisen ilmiön: negatiiviset korot ja alhaisen inflaation.

”Mielestäni nyt liikkeellä on yhä 11 biljoonaa dollaria valtion velkakirjoja negatiivisella korolla eri puolilla maailmaa. Emme ole siis koskaan nähneet vastaavaa”, Buffett kertoo Yahoo Financen päätoimittajalle Andy Serwerille. Biljoona on tuhat miljardia.

Esimerkiksi Saksan 10 vuoden velkakirjan tuotto on negatiivinen (itse asiassa se on positiivinen, mutta vain 0,023 prosenttia, eli lähes nollassa). Saksan viiden vuoden velkakirjan tuotto on negatiivinen 0,395 prosenttia. Sijoittajat eivät siis saa pitkäaikaiselle korkosijoitukselle minkäänlaista tuottoa tai joutuvat jopa maksamaan korkosijoituksesta.

”En usko, että yksikään ekonomisti on puhunut pitkän aikaperiodin negatiivisista koroista”, Buffett sanoo.

Buffettin mukaan edes sellaiset kuuluisat ekonomistit kuten John Maynard Keynes tai Paul Samuelson eivät kirjoittaneet negatiivisten korkojen ympäristöstä.

Toinen tämän ajan kummallisuus on ultra-alhainen inflaatio. Buffettin mukaan aiemmin ei olla nähty noususuhdanteen aikana näin äärimmäisen alhaisia korkoja ja hyvin alhaista inflaatiota.

”Siispä jotain erilaista tapahtuu, mutta jotain erilaista tapahtuu koko ajan”, Buffett pohtii.

Alhainen inflaatio ja alhaiset pitkät korot kulkevat käsikädessä. Pitkät korot määräytyvät markkinoilla pitkälti inflaation, tai tarkemmin sanottuna inflaatio-odotusten perusteella. Alhaiset inflaatio-odotukset laskevat siis pitkiä markkinakorkoja.

Ekonomistit ovat selittäneet viime vuosien alhaista inflaatiota kiihtyneellä teknisellä kehityksellä, tuottavuuskasvulla, jakamistalouden kasvulla, globalisaation kasvulla ja väestön ikääntymisellä.

Jotkut ekonomistit väittävät, että keskuspankkien otettua alhaiset inflaatiotavoitteet tärkeimmäksi tavoitteeksi, olisi se kireän rahapolitiikan johdosta johtanut inflaation hiipumiseen. Keskuspankit ovat myös nykyään aiempaa itsenäisempiä, mikä auttaa niitä keskittyvään inflaatiotavoitteeseen.

Buffett on tunnettu siitä, ettei hän tee sijoituspäätöksiä ennustetun makrodatan perusteella. Omahan oraakkelin mielestä taloudelliset makroluvut eivät kerro hänelle, miten talous tulee kehittymään tulevaisuudessa. Buffetin mielestä makroluvut kertovat siitä, mitä tapahtuu liike-elämässä tällä hetkellä, ne eivät kerro mitä tapahtuu kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua.

Buffett sijoittaa tunnetusti pitkäjännitteisesti. Siksi suhdannevaihteluilla ei ole hänelle juurikaan merkitystä.

”Jos ostamme liiketoimintoja tarkoituksenamme omistaa niitä iäisyyden, tulee meillä olemaan hyviä vuosia, huonoja vuosia ja ehkä jopa tuhoisia vuosia. Ja meitä kiinnostaa erityisesti ostettavan liiketoiminnan hinta. Emme välitä seuraavista 12 kuukaudesta”, Buffett kiteyttää sijoitusfilosofiansa.