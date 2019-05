Sijoitusstrategi varoittaa: Sijoittajien odotukset ylioptimistisia – osakkeet alipainossa

Yltiöoptimiset globaalit osakemarkkinat näyttävät uskovan talouskasvuun ja yritysten tuloksiin, sanoo Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

”Odotukset tuottavat todennäköisesti pettymyksen”, Paolini varoittaa.

Sijoitusstrategin mukaan viime aikojen kova kurssinousu – globaalit osakkeet ovat nousseet tänä vuonna yli 10 prosenttia – peittää alleen sen tosiasian, että maailman taloustilanne ei ole vielä selvillä vesillä.

”Globaali talousdata on jäänyt konsensusennusteiden alapuolelle 14 kuukautta peräkkäin, mikä on pisin ajanjakso finanssikriisin jälkeen. Määrällä mitattu maailmankauppa on heikoimmalla tasollaan sitten vuoden 2009, ja yritysten luottamus kehittyneissä maissa heikkenee”, Paolini toteaa.

Samaan aikaan sijoittajat vaikuttavat Paolinin mukaan liian optimistisilta yritysten tuloskasvunäkymien suhteen.

”Mielestämme osakkeiden voi olla vaikeaa jatkaa viimeaikaista nousuaan. Pidämme sen vuoksi osakkeet alipainossa ja joukkolainat neutraalissa painossa.”

Paolinin mukaan Pictet uskoo yritysten voittojen pienenevän väistämättä huomattavasti.

”Joillakin mittapuilla mitattuna Yhdysvalloissa yritysten voitot ovat jo lähteneet laskuun, ja uskomme tämän kehityksen jatkuvan.”

Iso-Britannian osakemarkkinoilta hyvä osinkotuotto

Pictet pitää siksi Yhdysvaltojen osakkeet alipainossa. Osakkeiden korkeat arvostukset tukevat tätä näkemystä.

Sen sijaan varainhoitotalolla on ylipaino kehittyvien maiden osakkeissa. Niissä – etenkin Euroopan kehittyvissä maissa – arvostukset eivät ole niin äärimmäisiä ja talouskasvu on vahvempaa kuin kehittyneillä markkinoilla, Paolini uskoo.

Kiinan keskuspankin onnistuneet elvytystoimet tietävät hyvää Kiinan osakemarkkinoille keskipitkällä aikavälillä, vaikkakin lyhyellä aikavälillä suuri osa hyvistä uutisista on jo hinnoiteltu osakekursseihin. Paolinin mukaan Kiinan menestyminen yksityisen sektorin likviditeetin lisäämisessä on rohkaisevaa.

Pictet pitää myös Ison-Britannian markkinoista, joilta saa halvan valuutan lisäksi houkuttelevaa 4,8 prosentin osinkotuottoa.

Toimiala-allokaatiossa varainhoitoyhtiö pitää melko defensiivisen näkemyksen: kertakulutushyödykkeet ovat ylipainossa, samoin julkiset palvelut ja terveydenhuolto. Alipainon Pictet pitää edelleen kahdella kalleimmalla toimialalla – kestokulutushyödykkeissä ja it-toimialalla.

Reaalikorko pysyy negatiivisena

Osakemarkkinoiden lisäksi korkomarkkinoillakin alkaa hinnoittelu olla haastavalla tasolla.

”Globaalien joukkolainojen kallistuminen on saanut meidän kysymään, kuinka paljon korkomarkkinoilla on nousuvaraa – riskisimmistä yrityslainoista turvallisimpiin valtionlainoihin. Meillä on siksi yleisesti ottaen neutraali paino koroissa ja alipaino useimmissa luotoissa ja kehittyneiden maiden valtionlainamarkkinoilla”, Pictet toteaa.

”Markkinat näyttävät olevan vakuuttuneita siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed haluaa pitää korot alhaalla. Noin neljäsosasta globaaleja joukkolainamarkkinoita saa nyt negatiivista tuottoa – tässä on kaksi kolmasosaa nousua viime lokakuusta.”

Paolinin mielestä sijoittajat näyttävät kuitenkin jättävän huomiotta sen, että vaikka Fedillä on jonkin verran liikkumavaraa elvyttää, muut keskuspankit törmäävät virallisten kurssien nollakorkorajoitteiseen. Globaalisti – Kiinaa lukuun ottamatta – keskuspankit pienentävät edelleen taseitaan.

”Pohjainflaatio on matalalla, mutta silti joukkolainakorkoja korkeampi. Tämän seurauksena globaalien joukkolainojen reaalikorot pysyvät vahvasti negatiivisina”, Paolini arvioi.

Pictet pitää kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan ja dollarimääräiset joukkolainat ylipainossa, koska kehittyvien markkinoiden valuutat ovat pahasti aliarvostettuja. Kiinan toipumisen vuoksi niiden parantuneet kasvunäkymät tukevat niitä lisää.

Dollari on selvästi yliarvostettu, Pictet uskoo mutta varainhoitoyhtiö pitää pääosin neutraalin näkemyksemme siitä houkuttelevien vaihtoehtojen puuttuessa.

”Pidämme kuitenkin edelleen ylipainon kullassa, koska odotamme dollarin huipun olevan ohi.”