YTK: Työttömyysturvan lakimuutos aiheuttanut hämmennystä ja väärinkäsityksiä

YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund: Kuva: YTK.

Uusi työttömyysturvan maksuperusteinen sovittelu aiheuttaa väärinkäsityksiä, kertoo Yleinen työttömyyskassa YTK.

Huhtikuun alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työttömyysetuuden maksamisessa huomioidaan tulot osa-aikatyöstä silloin, kun palkka maksetaan. Ennen lakimuutosta ratkaisevaa oli se, milloin työ tehtiin. Moni on virheellisesti ymmärtänyt, että muutos vaikutti myös tapaan, jolla etuuksia haetaan, YTK kertoo tiedotteessaan.

”Olemme saaneet paljon kyselyitä siitä, miten esimerkiksi työtunnit lakimuutosten jälkeen ilmoitetaan”, kertoo Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

Työtunnit ilmoitetaan kuten ennenkin. Työttömyyspäivärahan maksaja tarvitsee tiedot työtunneista työssäoloehdon ja työaikarajan seuraamiseksi, Eklund ohjeistaa.

Toinen väärinkäsitys on ollut se, että soviteltua etuutta ei tarvitse enää erikseen hakea. Eklund toteaa, että myös lakimuutoksen jälkeen soviteltua etuutta pitää hakea. Hakemus myös käsitellään normaalisti. Muutos koski vain ajankohtaa, jossa osa-aikatyöstä ansaittu palkka huomioidaan. Käytännön vaikutus on se, että nyt kaikilla hakijoilla on useimmiten kaikki tarvittavat tiedot olemassa, kun etuutta haetaan.

Aiemmin palkkalaskelmaa ei välttämättä ollut vielä käytettävissä, kun etuutta haettiin. Tämä johti viivästyksiin, mikä teki osa-aikaisen työn vastaanottamisesta riskin toimeentulon kannalta.

Palkkalaskelma pitää muutoksen jälkeen yhä toimittaa, mutta koska sitä tarvitaan vasta silloin, kun palkkakin on jo maksettu, on sen toimittamiselle enemmän aikaa. Vasta ensi vuonna tulorekisterin myötä työttömyyskassat voivat alkaa luopua erikseen toimitettavista palkkalaskelmista. Silloin palkkatiedot saadaan tulorekisteristä.

YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäen mukaan lakimuutos on ollut hyvä ja toivottu. Työttömyysturvaan tulevat lakimuutokset aiheuttavat useimmiten alkuun hieman hämmennystä, mutta asiat vakiintuvat nopeasti ja epäselvyyksistä päästään eroon, Alamäki toteaa.

Lakimuutoksen tarkoitus on ollut nopeuttaa sovitellun päivärahan maksamista. Kuitenkaan käytännössä useimmilla ei tule tähän käsittelyaikaan juurikaan muutoksia. YTK:n mukaan muutoksia tulee niille, joiden hakemusten käsittely kesti esimerkiksi 20 päivää, koska piti odottaa palkkatietoja.

Lakimuutos ei siis kokonaisuudessa juurikaan nopeuta hakemusten käsittelyä; se vain poistaa tietyissä tilanteissa ylipitkät käsittelyajat, YTK kertoo.