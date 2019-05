Valmet sai jättitilauksen Brasiliasta – odotuksissa kova tuloskasvu

Kuva: Valmet Oyj.

Valmet kertoo tehneensä sopimuksen merkittävästä sellu- ja kartonkiteknologian toimituksesta Klabinille Brasiliaan.

Valmet on allekirjoittanut sopimukset laajasta sellu- ja paperiteknologian toimituksesta Brasilian suurimmalle paperintuottajalla ja pakkauspapereiden viejälle, Klabin S.A.:lle. Klabin on tuottaa pakkauspaperia ja -kartonkia pakkaamiseen, aaltopahvipakkauksiin sekä teollisuuspakkauksiin. Ainoana Brasiliassa yhtiö myös tuottaa sekä pitkä- että lyhytkuituista sellua ja fluff-sellua markkinoille. Klabinilla on yhteensä 18 tuotantolaitosta, joista 17 Brasiliassa ja yksi Argentiinassa.

Tilaukseen sisältyvät kraftlainer-kartonkikone, uusi kuitulinja, jatkuvatoimisen keittoteknologian toimitus sekä sellun kuivauslinjan uusinta. Tilaus sisältyy Valmetin 2019 toisen kvartaalin saatuihin tilauksiin, ja sen arvo on noin 260-290 miljoonaa euroa.

Lisäksi Valmet ja Klabin ovat allekirjoittaneet aiesopimukset toisen kraftlainer-kartonkikoneen (PM28) sekä toisen keitto- ja kuitulinjan toimituksesta. Näihin liittyvien lopullisten toimitussopimusten allekirjoituksen odotetaan tapahtuvan ja toimitusaikataulun alkavan toukokuussa 2021.

Nyt tehty sopimus kraftlainer-tuotantolinjan toimituksesta on Valmetin ensimmäinen laaja kartonkiteknologiatoimitus Brasiliaan ja merkitsee yhtiölle tärkeää läpimurtoa Brasilian paperiteollisuusmarkkinoilla.

“Tuleva uusi kartongintuotantolinjamme tulee olemaan maailman ensimmäinen tuotantolinja kraftlainer-tuotantoon 100-prosenttisesta eukalyptusselluloosamassasta. Olemme yhdessä Valmetin kanssa tehneet paljon konseptikehitystä ja suunnitteluyhteistyötä luodaksemme tämän innovatiivisen ratkaisun, jonka tuloksena syntyy korkealaatuista kraftlainer-kartonkia aaltopahvipakkauksiin”, kertoo Francisco César Razzolini, Industrial Technology, Innovation, Sustainability, Projects and Pulp business Officer Klabinista.

“Tämä ensimmäinen merkittävä paperiteknologian tilaus vahvistaa Valmetin asemaa Brasilian markkinoilla, jossa olemme tähän asti olleet tunnettuja erityisesti selluntuottajien kumppanina”, toteaa puolestaan Jari Vähäpesola, Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan johtaja.

Nyt sovittu tilaus selluteknologiasta tuo puolestaan ensimmäisen referenssin Valmetin uudesta jatkuvan keiton teknologiasta, CompactCooking G3:sta, joka lanseerattiin vuonna 2018. Lisäksi sellun kuivauslinjan uusinta lisää Valmetin vuonna 2016 toimittaman olemassa olevan kuivauslinjan kapasiteettia.

“Klabin halusi korkealaatuisen selluratkaisun, joka vastaa korkeisiin lopputuotevaatimuksiin korkealla käytettävyydellä ja päätti luottaa Valmetin osaamiseen. Tilaus on erittäin tärkeä Etelä-Amerikan selluliiketoiminnallemme ja osoittaa uusien innovaatioidemme kilpailukyvyn keitto- ja kuitulinjateknologiassa”, toteaa Bertel Karlstedt, Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja.

Kraftlainer-tuotantolinjan toimituksen työllisyysvaikutus on yli 500 henkilötyövuotta Euroopassa, Brasiliassa ja Kiinassa, ja selluteknologiatoimituksen noin 500 henkilötyövuotta pääosin Suomessa, Ruotsissa ja Brasiliassa.

Valmetin osakekurssi on kivunnut viimeisen vuoden aikana peräti yli 45 prosenttia.

Vuonna 2013 Metsosta irtautunut Valmet on ollut viime vuosina todellinen menestystarina. Sellu-, paperi-, ja energiateollisuudelle teknologiaa tarjoava yhtiö on ollut kova tuloksen kasvattaja. Metsosta irtautumisen jälkeen yhtiön liikevoitto on kasvanut viisinkertaiseksi.

Kun vielä vuonna 2015 laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa, oli se viime vuonna noussut jo 1,1 euroon. Analyytikoiden konsensusennuste tälle vuodelle on 1,4 euroa, jolloin odotettu tuloskasvu olisi 27 prosenttia.

Yhtiön konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on tällä hetkellä 16,8x ja taseperusteinen P/B-kerroin on 2,77x.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan Valmetia seuraa 11 analyytikkoa, joista yksi antaa ostosuosituksen, yksi lisää-suosituksen, viiden suositus on pidä, kolmen suositus on vähennä ja yksi analyytikko suosittaa myymään osakkeet.