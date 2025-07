Petteri Orpon hallitus valmistelee parhaillaan yhdistelmävakuutusta, joka on uusi sosiaaliturvamalli.

Sivutoimiyrittäjien asema paranee – tästä on kyse

Yhdistelmävakuutuksen tavoitteena on parantaa erityisesti osa-aikaisten yrittäjien työttömyysturvaa.

Suomessa perinteisesti yrittäjät ja palkansaajat ovat kuuluneet eri työttömyysturvajärjestelmien piiriin. Yrittäjänä toimineella henkilöllä esimerkiksi ei ole ollut mahdollisuutta hyötyä palkansaajille tarkoitetusta ansiosidonnaisesta turvasta, jos yrittäjyys on ollut sivutoimista tai osa-aikaista.

Yhdistelmävakuutus mahdollistaisi sen, että henkilö voi kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa yhtäaikaisesti sekä palkkatyöstä että yrittäjyydestä. Näin työttömyysturvan piiriin pääsee helpommin, vaikka ansiot tulisivat rinnakkain työstä ja yritystoiminnasta tai nämä tilanteet vaihtelisivat.

Mallin tavoitteena on madaltaa raja-aitoja työn ja yrittäjyyden välillä sekä ottaa huomioon muuttuneet työmarkkinat, joissa yhä useampi yhdistää eri ansaintatapoja.

Uudistuksen odotetaan helpottavan etenkin osa-aikaista yrittäjyyttä, jossa nykyjärjestelmät ovat jättäneet moniammattilaiset ja sivutoimiset yrittäjät puutteelliseen asemaan työttömyysturvan suhteen.

Valmistelussa yhdistelmävakuutuksen yksityiskohdissa huomioidaan muun muassa työssäoloehdon kertyminen sekä vakuutuksen rahoitus, jotta uusi järjestelmä olisi mahdollisimman oikeudenmukainen kaikille työssäkäynnin muotoja yhdisteleville.

Yhdistelmävakuutus toisi merkittävän parannuksen osa-aikayrittäjien työttömyysturvaan yhdistämällä palkkatyön ja yrittäjyyden työssäoloehdon saumattomammin. Tällä hetkellä työttömyysturvajärjestelmässä osa-aikainen yrittäjä voi jäädä väliinputoajaksi, jos ansiot tulevat sekä palkkatyöstä että yrittäjyydestä.

Yhdistelmävakuutuksen käyttöönoton myötä työntekijä voisi kerätä työssäoloehtoa samanaikaisesti palkkatyöstä ja yrittäjyydestä, jolloin työttömyysturva ei katkeaisi edes työnteon muodon muuttuessa. Tämä vähentäisi nykyisiä raja-aitoja ja toisi turvaa tilanteisiin, joissa työ ja yrittäjyys limittyvät tai vuorottelevat ajan myötä.

Mallin ansiosta osa-aikaiset yrittäjät saisivat oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan nykyistä kattavammin.

Kokonaisuudessaan uudistus huomioisi muuttuvan työelämän, jossa yhä useampi turvautuu useisiin ansaintamalleihin, ja parantaisi erityisesti niin sanottujen moniammattilaisten ja sivutoimiyrittäjien asemaa. Tämä rohkaisisi yrittäjyyteen ilman pelkoa työttömyysturvan menetyksestä, alentaisi kynnystä sivutoimisen yritystoiminnan aloittamiseen ja tukisi joustavampaa liikkumista eri työmuotojen välillä.

”Mahdollisuus kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa sekä palkkatyöstä että yrittämisestä vähentäisi riskejä monen aloittelevan yrittäjän polulta”, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma.

”Tänä päivänä on yhä yleisempää, että ihmiset hankkivat toimeentulonsa eri lähteistä. Moni tekee palkkatyön ohessa töitä myös yrittäjänä tai siirtyy uran varrella roolista toiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi sivutoimista yrittäjyyttä ei voi vakuuttaa työttömyyden varalle, jos on samanaikaisesti palkkatyössä”, Kauma toteaa.

Monesti on myös epäselvyyttä siitä, kumpana henkilön kannattaa vakuuttaa itsensä: palkansaajana vai yrittäjänä. Molempia ei nykyjärjestelmässä voi tehdä yhtä aikaa.

”Modernissa työelämässä tarvitaan modernia työttömyysturvaa. Nykyjärjestelmässä esimerkiksi monet freelancerit ja luovien alojen työntekijät jäävät väliinputoajiksi, kun tulot koostuvat esimerkiksi erilaisista yrittäjätuloista, palkasta ja apurahoista”, Kauma sanoo.

Kauman mukaan työttömyysturvajärjestelmän on oltava selkeä, ymmärrettävä ja oikeudenmukainen. Hallituksen esitys yhdistelmävakuutuksesta on parhaillaan valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2026.

”Tällä hetkellä moni joutuu arvailemaan, mihin kategoriaan kuuluu ja pelkää tekevänsä väärän valinnan. Yhdistelmävakuutus loisi tarpeellisen kolmannen vaihtoehdon niille, jotka eivät mahdu perinteiseen palkansaajan tai yrittäjän muottiin. Se tuo ennustettavuutta elämään tilanteissa, joissa työ ja toimeentulo eivät ole yksiviivaisia. Vanhentunut työttömyysturvajärjestelmä ei saa olla este sille, jolla halu tehdä työtä on vahva.”

Mallia on käsitelty eduskunnassa laajasti osana työttömyysturvan uudistusta ja sosiaaliturvan kehittämistä.