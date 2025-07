Suomen luottoluokitus laski – Purra: ”Olemme huolestuttavalla uralla”

Valtiovarainministeri Riikka Purra. Kuva: Tommi Tolkki, valtiovarainministeriö.

Fitch muutti Suomen luokituksen näkymät negatiivisiksi jo viime vuoden elokuussa.

Fitch perustelee päätöstään muun muassa sillä, että Suomella on korkea ja kasvava valtionvelka, jatkuva julkisen talouden alijäämä sekä puutteelliset julkisen talouden vakauttamistoimet.

Suomen valtion korkea velkaantuneisuus jatkaa kasvuaan, eikä Fitch odota riittäviä sopeutustoimia vakaannuttamaan velkaa keskipitkällä aikavälillä.

”Arvioimme, että julkisen talouden velkasuhde nousee 86,3 prosenttiin BKT:sta vuonna 2025, kun se oli 82,1 prosenttia vuonna 2024, eli selvästi yli ’AA’-luokituksen mediaanin, joka on 49,4 prosenttia. Velkasuhteen odotetaan jatkavan kasvua ja ylittävän 90 prosenttia vuoteen 2029 mennessä”, Fitch toteaa raportissaan.

Suomen viimeaikainen talouskasvu on ollut EU:n heikoimpien joukossa, sillä bruttokansantuote on lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019, kun taas EU:ssa keskimääräinen kumulatiivinen kasvu on ollut viisi prosenttia.

Fitch odottaa Suomen talouden kasvavan 0,9 prosenttia vuonna 2025, kun yksityinen kulutus vähitellen elpyy inflaation hidastuessa ja reaalitulojen noustessa, vaikkakin kasvu jää rajalliseksi korkean työttömyyden ja heikon luottamuksen vuoksi.

Investointien luottoluokittaja odottaa piristyvän rahoitusympäristön helpottuessa sekä energia-, teknologia- ja puolustussektoreiden menojen kasvaessa, mutta vaisu yritysten luottamus rajoittaa edelleen elpymistä ja asuinrakentaminen pysyy vaimeana.

Luottoluokituksen lasku ei tullut yllätyksenä, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra.

”Julkinen taloutemme on huonommassa kunnossa kuin vertailuryhmän mailla, ja taloutemme kasvaa muita hitaammin. Olemme huolestuttavalla uralla. Fitch kiinnittää huomiota julkisten menojen korkeaan tasoon eikä pidä hallituksen tekemiä sopeutustoimia riittävinä velkatason vakauttamiseksi. Kyse on pidempään jatkuneesta kehityksestä, jonka suuntaa tämän hallituskauden toimet eivät ole riittäneet muuttamaan”, Purra sanoo.

Purra on pitänyt esillä julkisen talouden heikkoa tilannetta jo pitkään.

”Sanoin kesäkuussa tiedotustilaisuudessani, että julkista taloutta pitää vielä sopeuttaa noin miljardilla eurolla. Aion nostaa julkisen talouden vahvistamisen jälleen esille budjettineuvotteluissa.”

Purran mukaan Suomi ei voi jäädä odottamaan lisäsopeutusten kanssa.

”Sopeutustoimia pitää kuitenkin jatkaa usean hallituskauden ajan, jotta velkasuhde kääntyy laskuun.”

Suomen luottoluokitukset olivat aiemmin samalla tasolla, mutta nyt Fitchin luokitus on yhden pykälän muita heikompi. Suomella on sopimus luokituksesta myös Moody’sin kanssa, ja sen luokitus on asteikon toiseksi korkein (Aa1). Myös S&P Globalin luokitus on toiseksi korkein (AA+). Molemmissa näkymät ovat vakaat.