Velka maistuu yhdysvaltalaisille yksityissijoittajille

USA:ssa yksityiset sijoittajat lainaavat rahaa eli ottavat lainaa osakevälittäjiltä ja tai pankeista ja käyttävät velkaa nostaakseen sijoitusten tuottamaa oman pääoman tuottoa.

Sijoituksiin otetaan usein velkaa, jotta esimerkiksi hyvän pörssinousun vaiheen tuotot saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä sijoituksissa.

Sijoituksiin otettu velka voi muuttua nousukaudella otetusta veljestä laskukauden aikana veljenpojaksi. Osakevälittäjät kyllä analysoivat asiakkaan velan määrää tarkasti ja osakemarkkinan lasku saattaa laukaista osakkeiden pakkomyynnin riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. Nämä niin sanottu margin call -tilanteet eivät ole enää harvinaisia myöskään suomalaisille velkarahalla sijoittaville.

Markkinoilla sijoittajien kasvava velkasumma indikoi usein sijoittajien markkinaluottamusta ja myös riskinoton halukkuutta. Korkea velkarahan summa kertoo luottamuksesta markkinan nousuun, mutta myös nousseesta spekulatiivisesta sijoittamisesta. Usein velkasumman nopea kasvu heiluttaa markkinoiden tasapainoa.

Tuoreet Finran tilastot kesäkuulta kertoo Yhdysvaltojen yksityissijoittajien uuteen kaikkien aikojen huippuun nousseesta velkasummasta. Uusi ennätys kirjautui kesäkuussa lukemaan 1007, 961 miljardia dollaria.

Kesäkuun velkasumma nousi toukokuusta 9,5 prosenttia ja se oli suurin yksittäinen kuukausiarvon kasvu sitten marraskuun 2020. Kesäkuun velkasumma nousi vuoden takaisesta 24,5 prosenttia uuteen ennätykseen.

Yksityissijoittajien velkasumma ja USA:n S&P 500-indeksi on ollut melko tarkkaan samaan aikaan huipussa ja samoin myös velkasumman pohja on osunut pitkälti samaan kuukausiin, kun osakemarkkina on saavuttanut pohjan. Toki kesäkuussa saavutettu uusi velkasumman 1000 miljardin dollarin ylitys ei ole S&P 500-indeksin heinäkuun uusia kaikkien aikojen ennätysten tehtailuja haitannut.

Heinäkuussa S&P 500-indeksi on kirjannut jo yhdeksän uutta päätöskurssien ennätystä. Kesäkuussa uusia ennätyksiä syntyi kaksi kertaa.