Seuraava sijoitusasunto Helsingistä?

Oletko ostamassa sijoitusasuntoa Helsingistä? Omien analyysiesi tueksi tai haastamiseksi kannattaa katsoa alla oleva nopea tilastopaketti.

Omaa näkemystä tässä ei ole vaan materiaali on koottu tunteemattomasti exceliä ja ulkoisia datalähteitä hyödyntäen.

Me saatamme ostaa seuraavan asunnon rakkaasta pääkaupungista, joten tutkimme mielenkiinnosta, että miltä Helsinki näyttää asuntosijoittajan silmin. Helsinkikään ei luonnollisesti ole kauttaaltaan samanlaista aluetta vaan kaupunginosat ovat hyvin erilaisia. Kaupunginosia kun on kymmeniä, niin ei ole mielekästä eikä edes tarpeellista vertailla kaikkia kerralla. Niinpä olemme tähän ottaneet muutamia mahdollisesti hyviä kaupunginosia, joista löytyy myös dataa riittävästi.

Ensin katsotaan kuitenkin Etuoven haun perusteella halutuimmat asuinalueet. Alla oleva listaus kertoo myytävien asuntojen etsityimmät. Näin ollen on hyvä muistaa, että vuokralaisten keskuudesta kysyttäessä ei välttämättä tulisi samat 10 nimeä. Esimerkiksi Munkkiniemi on monien perheellisten suosiossa ja sieltä on ”kiva selailla” merenrantakoteja, jolloin suosio näkyy ao kaltaisessa rankingissa. Vuokra-asuntojen hakujen osalta emme ole nähneet samanlaista dataa – tässä olisikin Oikotien dataniiloille hyvä jutunaihe! Alla oleva lista on kuitenkin hyvä tietää.

Seuraavassa graafissa on esitetty 20-35 neliöisten asuntojen keskimääräinen arvonmuutos 2011-2018. Vielä lisähuomiona, että ennen vuotta 1990 rakennetut talot kyseessä. Pääasiassa dataan on valikoitu lähellä keskustaa olevia kohteita. Jos joku miettii, että miksi Laajasalo ja Kontula ovat mukana, niin vertailun vuoksi oli hyvä katsoa kehitys myös pariin vähän kauempana oleviin lähiöihin verrattuna.

Lähde: Hintaseurantapalvelu

Neliöhinnat 2011-2018 alueittain.

Lähde: Hintaseurantapalvelu

Ennuste asuntojen hintojen vuosimuutoksesta (%) 2019-2022

Lähde: HS / Reaktor

Halusimme katsoa myös onko alueittain isoja eroja vastikkeissa per neliö. Vuokratontit on jätetty pois, jotta massa olisi vertailukelpoisempaa.

Lähde: Hintaseurantapalvelu

Näin ollen seuraavana on esitetty vuokratuottoja edellä oleviin tilastoihin perustuen sekä vuokrapyyntejä Oikotiestä hyödyntäen. Jaa, että miksi kaikista yllä olevista alueista ei ole vuokratuottoja? Siksi, että kaikki muu data on saatu verrattain helposti, mutta vuokrapyynnit on pitänyt yksitellen nakutella asunto asunnolta omin pienin kätösin exceliin. Tehokkaan ajankäytön vuoksi päätimme keskittyä muutamiin alueisiin. (Jos ao alueet on siis näkemys jonkin asian puolesta, tulkitkoon joku niin halutessaan, mutta omalla vastuulla :).

Tämä harjoitus tehtiin ennen kaikkea omaksi iloksemme. Mutta koska tapanamme on ollut jakaa ajatuksiamme ja tuotoksiamme avoimesti, niin ajattelimme, että miksi emme kirjoittaisi tästä samalla blogiakin.

Huom! Kaikkien graafien luvut ovat keskiarvoja. Näin ollen joukkoon mahtuu lukuisia tosielämän tarinoita paljon paremmista ja selvästi huonommista käytännön tapauksista. Lukuja ei siis tule ottaa ohjenuorana vaan ne antavat perspektiiviä, että millä tontilla liikutaan.

Joonas Orava ja Olli Turunen ovat aktiivisia asuntosijoittajia. He ovat kirjoittaneet vuonna 2013 ilmestyneen asuntosijoittamista käsittelevän kirjan nimeltä Osta, vuokraa, vaurastu (Talentum) ja kirjoittavat kaksi kertaa kuussa julkaistavaa blogia www.ostavuokraavaurastu.com -sivustolla.