Asuntosijoittajan tavoitteena onnistumisen kokemus

Asuntosijoittamisen aloittamiseen on monia syitä. Johanna Östermanin yksi keskeinen tavoite asuntosijoittamisessa on onnistumisen kokemuksen hakeminen.

Johanna Österman on sijoittanut asuntoihin vuodesta 2008. Johannan sijoitusasunnot ovat vuokralla olevia yksiöitä ja ensimmäiset sijoitusasuntonsa Österman hankki Lauttasaaresta. Itse hän asuu omakotitalossa.

Östermanin tavoite asuntosijoittamisessa on onnistumisen kokemuksen hakeminen. Onnistumisen kokemus syntyy siitä, että löytää hyvän asunnon ja siihen hyvän vuokralaisen. ”Sitten on rahallinen tavoite”, Johanna lisää ja muistuttaa että hyvän vuokralaisen löytäminen näkyy saaduissa tuotoissakin.

Johanna on onnistunut vuokralaisten löytämisessä hyvin. Useammassakin asunnossa sama vuokralainen on viihtynyt jo kahdeksan vuotta. Heinolan asunnossa vuokrasuhteen kesto on jopa 30 vuotta. ”On siinä varmaan paljon tuuriakin”, Johanna tuumaa.

Asunnon kunnolla on merkitystä

Johanna ei näe juurikaan eroa vanhan ja uuden sijoitusasunnon välillä: ”Jos taloyhtiötä on pidetty hyvin ja asunto on hyvässä kunnossa, niin miksi en ostaisi vanhaa asuntoa. Tai sen puoleen uutta.”

Se mikä Johannalle on sijoitusasunnon valinnassa tärkeää, on ettei olisi suuria remontteja tulossa. Myös sillä on merkitytä, onko taloyhtiötä kohdeltu hyvin vai huonosti. ”Jos asunnossa pitää kunnostaa putkia tai julkisivua, niin siinähän voi mennä pitkäkin aika. Siinä voi potentiaalinen vuokralainenkin kauhistua.”

Johannalle on myös tärkeää, että itse asunto on hyvässä kunnossa. ”Vaikuttaa se vuokratasoonkin”, Johanna kiteyttää. SalkunRakentaja on toteuttanut yhteistyössä Lehdon kanssa asuntosijoittamista koskevan kyselytutkimuksen. Tutkimusten tulosten mukaan lähes 90 prosenttia vastaajista uskoo varustelun tason vaikuttavan asunnon vuokrattavuuteen.

Jäljelle jää reilu kymmenen prosenttia vastaajista, joiden mukaan varustelulla on vähäinen merkitys. Näissä tapauksissa annettuna selityksenä on, että sijaintia ja hintaa pidetään merkittävämpänä tekijänä. Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että Lehdon Sisäpiiri on varsin suosittu palvelu. Sisäpiiriläinen kun saa tiedot uusista kohteista ennen julkista ennakkomarkkinoinnin aloitusta.

Omaisuusluokkana asuntosijoittaminen

Johanna Österman on yrittäjä toisella alalla ja asuntosijoittaminen on hänen oma projektinsa. Hän ei halua kasvattaa asuntosijoittamista massiiviseen kokoluokkaan, eikä tehdä siitä yritystoimintaa. Toisin sanoen Johanna pitää asuntonsa omissa nimissään, eikä siis osta niitä yrityksensä kautta.

Osakesijoittaminen ei Johannaa innosta, vaan hän haluaa pitää säästönsä kiinteissä kohteissa. Asuntosijoittamisessa valtteja ovat vakaus ja arvon säilyminen. Kova riskinotto velkavivun muodossa ei myöskään ole Östermanin juttu. Niinpä sijoitusasunnot ostetaankin pääsääntöisesti omilla rahoilla.

Lehdon Sisäpiirille tehdyssä kyselytutkimuksessa kysyttiin avoimella kysymyksellä mitkä asuntosijoittamisen hyödyt ovat tärkeimpiä. Vakaus, konkreettisuus ja kassavirta toistuvat muodossa tai toisessa useamman vastauksen kohdalla.

Osa sijoittajista puolestaan arvostaa velkavipua. Asunnoilla on hyvä vakuusarvo, yhtiölainan tuloutus tuo veroedun, ja asuntosijoittamiseen liittyvä arvon säilyminen sekä jatkuva kassavirta on osakesijoittamista helpommin yhdistettävissä lainan hoitoon. Velkavivun käytön myötä sijoitetun pääoman tuotto kasvaa.

Sijoittajat arvostavat myös asuntosijoittamisen helppoutta ja turvallisuutta. Lisäksi osa sijoittajista arvostaa sitä, että tuottoon voi vaikuttaa konkreettisesti omilla toimillaan muun muassa remontoinnin ja vuokralaisen valinnan kautta.

