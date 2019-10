Brexit-sopu syntyi – markkinat reagoivat maltillisesti

Jean-Claude Juncker twiittasi sopimuksen syntymisestä myös Twitterissä. Siinä Juncker suosittelee EU:n huippukokouksen hyväksymään Britannian pääministeri Boris Johnsonin ehdotuksen.

Seuraavaksi sopimus menee EU-maiden hyväksyttäväksi ja lauantaina Britannian parlamenttiin, jolloin parlamentti pitää ylimääräisen istunnon.

Epävarmuus brexitin suhteen ei ole kuitenkaan vielä kokonaan ohi. Pohjois-Irlannin unionistipuolue (DUP) varoittaa, ettei se ei hyväksy Johnsonin ajamaa uutta brexit-suunnitelmaa. Puolueen mukaan ratkaisut arvonlisäverosta ja tulleista eivät kelpaa sille.

Mikäli DUP ei tue nyt neuvoteltua ratkaisua, Britannian hallituksella on vaikeuksia saada riittävää äänienemmistöä sopimuksen taakse. Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn sanoo, ettei puolue aio tukea sopimusta. Hänen mukaan pääministeri Johnson on neuvotellut edellistä sopimusta kehnomman sopimuksen.

Jos Britannian parlamentti hylkää juuri neuvotellun uuden sopimuksen lauantaina, joutuu pääministeri lain mukaan pyytämään EU:lta lisäaikaa.

Ilmoitus brexit-sopimuksesta ei ole aiheuttanut rajuja liikeitä osake-, korko- tai valuuttamarkkinoilla. Todennäköisesti markkinoilla osattiin odottaa sovun syntyä. Toisaalta kovan brexitin mahdollisuus ei ole vieläkään poissuljettu.

