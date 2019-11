Onko Biohit sijoittajan jokeri vai ikuinen turha lupaus?

Bioteknologiayhtiö Biohit tekee tappiota vuodesta toiseen. Osakkeen mahdollisuus saattaa löytyä Kiinan markkinoilta.

Kortti tuo ja kortti vie. Tuhannet suomalaiset pelaavat päivittäin hedelmäpelejä ja viikoittain lottoa. Uhkapelaaminen onnistuu pörssissäkin. Osakemarkkinoilta löytyy aina osakkeita, joiden tulos on kuralla, liikevaihto vaatimatonta, mutta kasvustrategian onnistuessa osakkeet ovat todellisia tuottoraketteja.

Helsingin pörssissä tällainen yhtiö on esimerkiksi bioteknologiayhtiö Biohit. Sen tuotevalikoima sisältää testejä, instrumentteja ja analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Lisäksi Biohit on tuonut markkinoille Acetium-valmisteita, joka sitovat karsinogeenistä eli syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä.

Biohitin tulosluvut eivät mairittele. Yhtiö on tehnyt liiketappiota seitsemän viime vuoden aikana kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 2017. Vaikka jatkuvien toimintojen liikevaihto on kasvanut vuosi vuodelta, teki yhtiö vielä viime vuonnakin lähes kahden miljoonan liiketappion.

Tänä vuonna ensimmäisen puolen vuoden aikana liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa tappiolla, kun se viime vuonna oli tappiollinen -0,9 miljoonaa euroa. Vaikka yhtiön liikevaihto on kasvanut, ei myynti vielä päätä huimaa. Biohitin liikevaihto viime vuonna oli 9,9 miljoonaa euroa.

Vaikka yhtiö on tappiollinen, tylsä sijoituskohde se ei ole. Yrityksen kurssiliikkeet ovat olleet dramaattisia.

Esimerkiksi viime kuussa yhtiön osake pomppasi päivässä yli 40 prosenttia, kun yhtiö kertoi, että Venäjän Federaation Terveysministeriön hoitosuositus ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseksi on julkaistu Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology -tiedelehdessä. Venäjän Federaation suositus sisälsi selkeän kannanoton, josta on hyötyä Biohitille. Kannanoton mukaan nimittäin ennen mahalaukun tähystyksen tekoa matalan syöpäriskin potilaille tulee mahan limakalvon tilanteen arviointiin käyttää neljän biomerkkiaineen paneelia.

Biohit on siten pelipaperi, joka ei sovi turvallisia arvo-ja osinko-osakkeita hakevalle sijoittajalle. Sijoittaja hakee tämänkaltaisesta yhtiöstä ennen kaikkea kasvua ja kovaa sellaista.

Tosin sijoittajien kärsivällisyyttä on viime vuosina koeteltu. Biohit on menettänyt markkina-arvostaan viimeisen vajaan kuuden vuoden aikana yli 60 prosenttia.

Onko Biohitillä mahdollisuuksia kovaan kasvuun?

Ratkaisuja syöpää vastaan

Yhtiön keihäänkärkituotteita ovat terveystesti GastroPanel ja asetaldehydin torjumiseen tarkoitettu Acetium-kapseli.

Biohitin kehittämä mahalaukun terveystesti GastroPanel ja paksusuolen syöpäriskin määrityksen ColonView-pikatestit ensisijainen käyttäjäkunta on perusterveydenhuolto, minkä lisäksi laktoosi-intoleranssija helikobakteeri- pikatestit soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön.

Nettisivuillaan Biohit kertoo, että suomalaisen Setti-tutkimuksen tulosten perusteella Suomessa voitaisiin vuosittain estää 250–300 mahasyöpäkuolemaa yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Näitä turhia kuolemia voitaisiin vähentää käyttämällä Biohitin GastroPanel-tutkimusta.

Vatsavaivojen esiintyvyys länsimaisessa väestössä on 20–40 prosenttia, joten potentiaalista asiakaskuntaa Biohitin kehittämällä terveystestillä.

Yhtiön kertoo puolivuotiskatsauksessaan, että merkittävää vahvistusta olemassa olevaan näyttöön GastroPanel-biomerkkiaineiden ennustearvosta mahasyövän suhteen saatiin tuoreessa kiinalaisessa monikeskustutkimuksessa, jossa oli mukana 14 929 henkilöä. Tutkimus tarjoaa Biohitin mukaan lisävarmennusta kahden aiemmin julkaistun tutkimuksen tuloksiin, joissa GastroPanel-biomerkkiaineet osoittautuivat tilastollisesti merkitseviksi uuden mahasyövän kehittymistä ennustaviksi tekijöiksi.

Yhtiön toinen tärkeä tuote, Acetium-kapseli, syntyi lähes 30 vuotta jatkuneen Biohitin kansainvälisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena karsinogeenisen asetaldehydin torjumiseksi mahalaukussa. Tuotetta alettiin myydä Suomen apteekeissa toukokuussa ja vuoden 2011 aikana.

Puolivuotiskatsauksessaan Biohit kertoo, että SOK laajensi Acetiumin jakelua siten, että se löytyy nyt myös lähes kaikista S-marketeista, isoimmista pienmyymälöistä (Alepat ja Salet) sekä muutamista ABC-huoltamoista. Lisäksi Biohit on solminut Acetiumille useita kansainvälisiä jakelusopimuksia.

Onko Biohit vain ikuinen lupaus?

Biohitista on tullut sijoittajille ikuinen lupaus, joka ole saanut liikevaihtoaan kunnolla kasvuun lupaavista tuotteistaan huolimatta. On kuvaavaa, ettei yhtiön nettisivuilta löydy edes pörssiyhtiöille tyypillisiä pitkän aikavälin kasvutavoitteita.

Yhtiön mahdollisuus saattaa olla kuitenkin Kiina, jossa markkinat ovat tunnetusti valtavat.

Kiinan GastroPanel-liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtuen uudelleenrekisteröintiprosessin viivästymisestä. Silti Kiinassa Biohitin näkymät ovat yhtiön mielestä vahvat. Biohit uskoo GastroPanel-tuotteen markkinan Kiinassa kasvavan vuonna 2020 ja myös sen jälkeen.

Jotain Kiinan potentiaalista saattaa kertoa sekin, että Biohitin yhteistyökumppani, kiinalaisten omistama Biohit Healthcare Co. Ltd (Hefei) osti Biohitin A-osakkeita ja noteerattuja B-osakkeita 17,4 miljoonan euron jättikaupalla viime vuoden kesäkuussa. Kauppa vastasi 27,5 prosentin omistusosuutta.

Hieman aiemmin viime vuoden tammikuussa Hefei kertoi laajentavansa GastroPanel-tuotantokapasiteettiaan. Kiinalaisjakelija tuo GastroPanel-vatsatestituotteen uusille teknologia-alustoille ja instrumenteille. Noin 38 miljoonan euron investoinnin seurauksena tuotantokapasiteetin voi nostaa 75 miljoonaan testiin vuositasolla.

Jos kasvuodotukset eivät toteudu, saattaa sijoittajalle jäädä jokerin sijaan käteen pelkkä mustapekka.