Netflix on ollut tämän vuosikymmenen todellinen kurssiraketti

Netflix on vuosikymmenen parhaiten menestynyt S&P 500 -indeksin osake. Suoratoistopalvelun tuotto on 10 vuodessa ollut yli 4000 prosenttia.

Vielä 2010-luvun alussa suoratoistopalvelu Netflixillä oli vain 12 miljoonaa tilaajaa, jotka maksoivat jäsenyydestä yhdeksän dollarin kuukausimaksua. Yrityksen arvo oli vain pari miljardia dollaria.

Ne sijoittajat, jotka tuolloin tajusivat kuinka rajusti suoratoistopalvelu tulee lyömään dvd-markkinat seuraavan 10 vuoden aikana, tekivät käsittämättömän suuren tuloksen Netflix-sijoituksella.

Sijoitus Netflixiin vuosikymmen alussa olisi tuottanut tähän päivään mennessä 4181 prosenttia. Yhden dollarin sijoitus tuolloin olisi arvoltaan nyt peräti 43 miljoonaa dollaria.

Netflix on S&P 500 -indeksin tämän hetken yhtiöistä kovin menestyjä viimeisen 10 vuoden aikana. Koko indeksi on noussut tällä ajanjaksolla 189 prosenttia, eli Netflix on lyönyt indeksituoton mennen tullen. Netflixin markkina-arvo on tällä hetkellä lähes 150 miljardia dollaria ja se on yksi USA:n arvokkaimmista yhtiöistä.

Haasteelliset arvostuskertoimet

Osakkeen rakettimainen kurssinousu on aina hämmentynyt sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita sellaisista osakefundamenteista kuten tulos, kassa tai arvostuskertoimet, muistuttaa CNBC-sivuston Alex Sherman. Netflix toimii pienellä katemarginaalilla, sen vapaa kassavirta on negatiivinen ja sen tämän hetken P/E-kerroin ensi vuoden tulosennusteella laskettuna on 61x.

Netflixin arvo on p/e-kertoimella mitattuna yksi S&P 500 -indeksin korkeimmista.

Yhtiön kilpailijat Apple ja Disney pakottavat sen investoimaan valtavia summia elokuvatarjontaan, jotta se voisi säilyttää asiakaskuntansa.

Kuitenkin Netflix arvioi keräävänsä 15 miljardia dollarin potin sisällöstä tänä vuonna, mikä on lähes 70 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Yhtiön sisältöpäällikkö Ted Sarandos kertoi viime vuonna, että 85 prosenttia uusista rahallisista panostuksista kohdistuu alkuperäissisältöihin. Netflix on joutunut käyttämään investointeihinsa viimeisen kahden vuoden aikana lähes 10 miljardia dollaria velkapääomaan.

Kallis taistelu sisällöistä

Disneyn hypättyä suoratoistopalveluiden kisaan Disney+ -palvelullaan, WarnerMedian HBO Maxin ja NBC:n Peacockin lisäksi, ei aiheuta vain kilpailu-uhkaa Netflixille, vaan herättää sijoittajissa myös todellisen huolen siitä, että kilpailijat rajoittavat Netflixin pääsyä laajaan sisältötarjontaansa.

Näin alkoi alkoi tapahtua jo tänä vuonna, kun NBC Universal ilmoitti vetävänsä The Office -sarjan pois Netflixistä omaan käyttöönsä ja siirtävänsä legendaarisen Frendit-sarjan HBO Max -palveluun.

Netflixin strategia tässä uudessa kilpailutilanteessa on ollut maksaa suosituista alkuperäissisällöistä ja sitten mainostaa niitä suurilla summilla.

Yksi esimerkki Netflixin panostuksista on legendaarisen elokuvaohjaaja Martin Scorsesen gansterieepos The Irishman, johon Netflix upotti 159 miljoonaa dollaria.

Netflixin käyttäjämäärien kasvu on edelleen hurjaa.

Vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen lopussa Netflixin käyttäjämäärä oli noussut yli 158 miljoonaan, mikä on yli kaksinkertaistunut neljässä vuodessa.

Kansainvälinen kasvu on ollut kasvun katalysaattori. Muiden kuin yhdysvaltalaisten tilaajien osuus on nyt 62 prosenttia kokonaismäärästä, kun se vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä oli 51 prosenttia ja vuonna 2015 vain 36 prosenttia.

“Emme voineet tietää 10 vuotta sitten kuinka hyvä Netflix on alkuperäissisällön kehittämisessä, emmekä voineet tietää, kuinka laajalti sisältö hyväksytään maailmanlaajuisesti “, San Franciscossa sijaitsevan SoMa Equity Partners -yrityksen sijoitusjohtaja Gil Simon kertoo CNBC:lle.

Analyytikoilla tuntuu uskoa Netflixiin yhä riittävän, sillä yli 40 yhtiötä seuraavasta analyytikosta 18 antaa osakkeelle ostosuosituksen ja kahdeksan antaa lisää-suosituksen.