InCap ostaa brittiläisen sopimusvalmistajan – osakekurssi pomppasi

Helsingin pörssin elektroniikan sopimusvalmistaja InCap on allekirjoittanut sopimuksen AWS Electronics Groupin koko osakekannan hankinnasta.

AWS Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja, joka on erikoistunut tuotteisiin, joiden valmistaminen on erittäin vaativaa.

Yrityskaupan velaton kauppahinta on 15,9 miljoonaa euroa, ja mahdollinen lisäkauppahinta on korkeintaan 1,5 miljoonaa euroa. Yritysosto maksetaan käteisellä lukuun ottamatta 0,7 miljoonan euron osuutta, joka maksetaan Incapin osakkeina.

Yrityskaupan allekirjoitus ja kaupan päättäminen toteutettiin samanaikaisesti.

AWS Electronics keskittyy tarjoamaan vaativia elektroniikan sopimusvalmistuksen palveluita muun muassa teollisuuden sovelluksiin, lääketieteellisiin käyttökohteisiin, auto- ja ilmailuteollisuuteen sekä käytettäväksi tieteellisissä instrumenteissa ja ohjausyksiköissä.

AWS Electronicsin liiketoimintayksiköt jatkavat toimintaansa itsenäisinä yksikköinä Incapin liiketoimintamallin mukaisesti. Yrityksen aiemmat omistajat, Paul Deehan ja Adrian Keane, ovat sitoutuneet tukemaan Incapia siirtymäkauden ajan.

Yrityskaupalla Incap pystyy parantamaan palvelu- ja tuotevalikoimaansa nykyisille asiakkailleen ja kasvattamaan asiakaskuntaansa. Lisäksi kauppa mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille sekä laajentaa Incapin maantieteellistä peittoa.

Kaupan myötä Incap saavuttaa strategisen jalansijan erityisesti Isossa-Britanniassa ja Keski-Euroopassa sekä vahvistaa edelleen yrityksen asemaa Yhdysvaltain ja Kaakkois-Aasian markkinoilla. AWS Electronicsin tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa täydentävät Incapin nykyisiä tuotantolaitoksia Virossa ja Intiassa. Kauppa lisää Incapin liiketoimintamahdollisuuksia etenkin Ison-Britannian ja Intian välillä.

Kauppa myös tasapainottaa Incapin asiakasportfoliota monipuolistaen sitä sekä määrällisesti että toimialoittain.

Yrityskaupan arvioidaan tuovan pitkällä aikavälillä Incapille synergiaetuja esimerkiksi materiaalihankinnoissa ja myyntitoiminnassa.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja kertoo, että yrityskaupan ansiosta Incap palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

“AWS Electronics on kasvanut jo monen vuoden ajan ja näemme meidän sopivan yhteen erinomaisesti. Tällä pitkän aikavälin strategisella yritysostolla vahvistamme markkina-asemaamme ja tasapainotamme asiakaskuntaamme. Olemme innoissamme päästessämme laajentumaan maantieteellisesti ja saadessamme jalansijaa Ison-Britannian ja Keski-Euroopan markkinoilla”, Pukk toteaa.

Yritysosto raportoidaan osana Incap-konsernia vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Yrityskauppa oli mannaa Incapin osakkeelle, joka pomppasi pörssissä 7,8 prosenttia. Yhtiön osakekurssi on kivunnut viimeisen vuoden aikana jo yli 135 prosenttia.

Kurssinousun taustalla on vahva tuloskehitys.

Vielä vuonna 2013 liikevoitto oli pakkasella 6,2 miljoonaa euroa, mutta sen jälkeen liikevoitto on noussut joka vuosi ja viime vuonna yhtiö ylsi 8,6 miljoonan euron tulokseen.

Myös muut tunnusluvut ovat kasvaneet vakuuttavasti. Oman pääoman tuotto nousi viime vuonna jo 44,7 prosenttiin ja omavaraisuusaste on noussut vuoden 2013 vaivaisesta kolmesta prosentista lähes 50 prosenttiin.

Vahva suorittaminen on jatkunut tänä vuonna.