Incap hakee seuraavaa kasvuloikkaa Saksasta

Suomalainen elektroniikkavalmistaja Incap ottaa ison askeleen Saksan markkinoille ostamalla saksalaisen Lacon Groupin vähintään 50 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa puolustus- ja teollisuuselektroniikassa ja laajentaa palvelutarjooman suunnittelu- ja kehityspalveluihin.

Viime vuosina Incap on profiloitunut kansainvälistyjänä, joka hakee kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Nyt solmittu Lacon-kauppa on tähän mennessä yksi yhtiön merkittävimmistä yritysostoista, ja se vie Incapin suoraan Saksan vaativille, mutta potentiaalisesti hyvin palkitseville markkinoille.

Kaupan kohde Lacon Group on saksalainen elektroniikan sopimusvalmistaja ja alkuperäisvalmistuksen kumppani, jolla on tehtaita kolmella paikkakunnalla Saksassa sekä Romaniassa. Yhtiön asiakaskunta painottuu puolustus-, rautatie-, lääkintätekniikan ja teollisuusautomaatioaloille, jotka ovat viime vuosina olleet nopean kasvun ja investointien kohteina.

Laconin liikevaihto oli tammi–lokakuussa 2025 hieman yli 57 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökatemarginaali selvästi 10 prosentin tuntumassa, mikä kertoo vakaasta kannattavuudesta myös haastavassa markkinassa.

Synergioita markkina-asemasta

Kauppahinta muodostuu noin 50 miljoonan euron osakekauppahinnasta sekä enintään viiden miljoonan euron lisäkauppahinnasta, joka riippuu Laconin tuloskehityksestä vuonna 2026.

Incap rahoittaa kaupan omilla kassavaroillaan ja noin 30 miljoonan euron pankkilainalla, mikä kertoo yhtiön halusta kiihdyttää kasvustrategiaa myös velkavipua hyödyntäen.

Yhtiön mukaan järjestely kasvattaa liikevaihtoa ja tukee kannattavuutta jo vuodesta 2026 alkaen, mutta varsinaiset synergiat liittyvät ennen kaikkea markkina-asemaan ja palvelukokonaisuuteen.

Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun Saksan ja Romanian viranomaisluvat ovat kunnossa.

Tukijalka Euroopan suurimmalla EMS-markkinalla

Yrityskaupan myötä Incap saa vahvan jalansijan Saksassa, jota pidetään Euroopan suurimpana elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinana. Laconilla on tuotantolaitoksia Karlsfeldissä, Glindessä ja Boxbergissä sekä Galatissa Romaniassa, yhteensä yli 20 000 neliömetrin tuotantokapasiteetilla.

Tämä täydentää Incapin nykyistä tehdasverkostoa, joka ulottuu jo ennestään muun muassa Viroon, Intiaan, Slovakiaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Kaupan jälkeen konserni työllistää yli 3 000 ihmistä ja sen kokonaistuotantopinta-ala nousee noin 80 000 neliömetriin 3 mantereella.

Strategisesti Saksa tarjoaa Incapille pääsyn suuriin ja vaativiin teollisuusasiakkuuksiin, joille paikallinen läsnäolo on usein edellytys. Samalla yhtiö voi tarjota globaaleille asiakkailleen aiempaa kattavamman “multi-site” -mallin, jossa tuotantoa voidaan hajauttaa kustannus-, toimituskyky- ja turvallisuussyistä useaan maahan.​

Laconin vahvuusalueisiin kuuluvat puolustus- ja rautatieteknologia, jotka ovat olleet geopoliittisen tilanteen kiristymisen ja vihreän siirtymän takia poikkeuksellisen vahvassa kasvussa.

Naton puolustusmenojen nousu ja Euroopan oma varustautuminen ovat lisänneet kysyntää korkean luotettavuuden elektroniikalle, jota sekä Incap että Lacon valmistavat.

Myös raideliikenteen ja teollisuuden sähköistymistrendi tukee kysyntää: Lacon palvelee asiakkaita rautatie-, automaatio- ja lääkintätekniikassa, joissa elinkaarit ovat pitkiä ja toimitusketjut tiukasti säänneltyjä.

Tällaisissa segmenteissä toimittajavaihdoksia tehdään harvoin, mutta kun jalansija on saavutettu, asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkäkestoisia.

“Laconin osto avaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia Incapille ja luo vankan perustan laajenemiselle Saksan, Itävallan ja Sveitsin muodostamalla DACH-alueella. Tällä strategisella askeleella laajennamme myös tarjontaamme suunnittelu- ja kehityspalveluihin, lisäämme globaalia teknisen suunnittelun kapasiteettiamme ja pystymme toimittamaan entistä edistyneempiä, asiakaslähtöisiä ratkaisuja”, kertoo Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk.

Pukkin mukaan kokeneen tiimin, modernien tuotantotilojen ja tasapainoisen asiakasportfolion ansiosta Lacon on Incapille erinomainen yhtiö.

Suunnittelusta koko elinkaareen

Yksi kaupan keskeisistä teemoista on palvelutarjooman laajentuminen. Lacon toimii paitsi sopimusvalmistajana myös alkuperäissuunnittelun kumppanina, tarjoten muun muassa piirilevyjen suunnittelua, kaapelointia, kokonaisjärjestelmäkokoonpanoa sekä testaus- ja tuotekehityspalveluja.

Tämä täydentää Incapin perinteistä vahvuutta kustannustehokkaassa ja skaalautuvassa tuotannossa, ja vie yhtiötä lähemmäs “design and manufacturing” -mallia, jossa katteet ovat usein pelkkää valmistusta korkeammat.

Yhtiön mukaan asiakkaille voidaan jatkossa tarjota tukea koko tuotteen elinkaaren ajan ideasta sarjatuotantoon, mikä sitoo kumppaneita tiukemmin Incapiin.

Kuten kaikissa yritysostoissa, myös tässä kaupassa onnistumisen kannalta kriittistä on integraation hallinta. Laconin henkilöstömäärä on yli 600, joista yli puolet työskentelee Romaniassa, ja johdolla on oma vahva identiteettinsä ja omistajataustansa.

Kaupan yhteydessä on linjattu, että Laconin toimitusjohtaja ja talousjohtaja jatkavat tehtävissään ja tukevat integraatiota osana Incap-konsernia.

Rahoitusratkaisu, jossa hyödynnetään merkittävää pankkivelkaa, tekee kannattavuus- ja kassavirratavoitteista entistä tärkeämpiä korkean korkotason ympäristössä.

Toisaalta Laconin vakaa kannattavuus ja puolustuspainotteinen tilauskanta voivat tarjota puskuria suhdannevaihteluita vastaan, jos synergiat realisoituvat suunnitellusti.