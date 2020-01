Maailman rikkain perhe rikastuu joka tunti yli 4 miljoonaa dollaria

25 rikkainta dynastiaa hallitsevat lähes 1,4 biljoonan dollarin omaisuutta.

Luvut ovat päätä huimaavia: 70 000 dollaria minuutissa, 4 miljoonaa dollaria tunnissa ja 100 miljoonaa dollaria päivässä.

Näin Walmart Inc. -yhtiön takana olevan Waltonsien klaanin omaisuus on kasvanut, raportoi Bloomberg. Heidän varallisuutensa olisi kasvanut noin 23 000 dollaria siitä hetkestä, kun aloit lukea tätä artikkelia. Walmart-vähittäiskaupan uusi työntekijä taas olisi ansainnut samassa ajassa noin 6 senttiä, joka olisi kohonnut 11 dollarin minimipalkkaan, eli vajaan 10 euron tuntipalkkaan.

Walton-perheen omaisuus on kasvanut 39 miljardilla dollarilla 191 miljardiin dollariin, ja he ovat maailman vaurain perhe.

Tällä äärimmäisen vaurauden ja raa’an eriarvoisuuden aikakaudella kontrasti on räikeä. Walmartin perustajan Sam Waltonin perilliset keräävät vaurautta ennennäkemättömällä vauhdilla – eivätkä he ole ainoita.

Muut amerikkalaiset dynastiat kerryttävät varallisuutta samaan tahtiin: makeisjätti Mars-perhe lisäsi omaisuuttaan 37 miljardia dollaria kasvattaen sen 127 miljardiin dollariin, teollinen ja poliittinen valtapelaaja Kochs-suku taas nettosi 26 miljardia dollaria kasvattaen heidän omaisuuden 125 miljardiin dollariin.

Sama toistuu ympäri maailman. Amerikan rikkaimmalla 0,1 prosentilla on nykyään enemmän vaurautta kuin koskaan aikaisemmin sitten 1929 vuoden. Maailman 25 rikkainta perhettä hallitsevat nyt lähes 1,4 biljoonan dollarin vaurautta, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Muita suuria perhemenestyjiä ovat Chanel-muotitalon omistajan perhe ja Italian Ferrero-perhe, jonka tuotemerkkeihin kuuluvat muun muassa Nutella-suklaalevite.

Yksi huomattava lisäys vuoden 2019 maailman rikkaimpien perheiden joukossa on Saudi-Arabian kuninkaallinen perhe. Heidän varallisuuden arvon arvioidaan olevan 100 miljardin dollarin arvoinen. Perheen talouden tukijalka on öljyjätti Saudi Aramco, joka on maailman kannattavin yritys.

Kaiken kaikkiaan maailman 25 rikkaimmissa perheissä on 250 miljardia dollaria enemmän varallisuutta vuoteen 2018 verrattuna.

Onko tämä jäävuoren huippu?

Nämä luvut ovat joillekin kriitikoille todisteita siitä, että kapitalismi on korjattava. Eriarvoisuudesta on tullut räjähtävä poliittinen aihe maailmanlaajuisesti. Mutta kuinka rikkaiden ja köyhien välistä kuilua voisi kaventaa?

“Jos emme tee jotain tällaista, mitä me sitten teemme, kun vain varastoimme tätä vaurautta maassa, joka hajoamassa?” sanoi Liesel Pritzker Simmons, jonka perhe on 17. sijalla Bloombergin luettelossa. “Se ei ole Amerikka, jossa haluamme elää.”

Dynastioiden vaurauden määrittäminen ei ole tarkkaa tiedettä, sillä joskus jopa vuosisatojen takaisen omaisuuksien ja osinkojen mittaaminen on vaikeaa. Monet perheet hyötyvät myös esimerkiksi erittäin alhaisista koroista ja veronkevennyksistä.

Tämän hetkinen tilanne voi kuitenkin edustaa jäävuoren huippua, kun presidentti Donald Trump kiihdyttää kauppasotaa Kiinan kanssa ja huolet maailmanlaajuisesta taantumasta kasvavat.

“Vaurauden säilyttäminen pitkällä aikavälillä voi olla erittäin haastavaa”, sanoi Rebecca Gooch, Campden Wealth -yrityksen tutkimusjohtaja.

“Perheomistuksessa olevat liikeyritykset voivat siirtyä kukoistamisesta laskuun, perheen sijoituskanta ei ehkä ole hyvin hajautettu tai sukupolvien vaihdoissa voi olla ongelmia.”

Maailman 25 rikkainta perhettä

1. Walton

2. Mars

3. Koch

4. Al Saud

5. Wertheimer

6. Hermes

7. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius

8. Boehringer, Von Baumbach

9. Ambani

10. Cargill, MacMillan

11. Thomson

12. Kwok

13. Chearavanont

14. Johnson (Fidelity)

15. Cox

16. Quandt

17. Pritzker

18. Mulliez

19. Johnson (SC)

20. Albrecht

21. Rausing

22. Hartono

23. Lauder

24. Hoffmann, Oeri

25. Ferrero

