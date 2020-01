Yhdysvaltojen ohjusisku Iraniin nosti geopoliittiset jännitteet hetkessä markkinoiden hermoilun ykkösaiheeksi

Finanssimarkkinat heräsivät tänään uuteen tilanteeseen, kun Yhdysvallat teki ohjusiskun Irakissa Bagdadin kansainväliselle lentoasemalle.

Iskussa on kuollut ainakin kahdeksan ihmistä, loukkaantuneita on useita. Yksi kuolleista on Iranin vallankumouskaartin Quds-erikoisjoukkojen komentaja, kenraali Qassem Suleimani, joka oli iskujen kohde.

Suleimani on Quds-erikoisjoukkoja yli 20 vuotta ja häntä pidetään Iranin toiseksi vaikutusvaltaisimpana henkilönä. Hän raportoi suoraan Iranin hengelliselle johtajalla Ajatollah Ali Khameneille.

Yhdysvaltain puolustusministeriön kertoi, että päätöksen iskusta teki presidentti Donald Trump. Trump ei kertonut iskusta etukäteen kongressille.

Ministeriön mukaan ohjusiskun tarkoituksena on toimia pelotteena, ettei Iran vastaisuudessa iskisi Yhdysvaltoja vastaan. Isku oli myös kosto Iranin tukemien mielenosoittajien hyökkäykselle Yhdysvaltojen Bagdadin suurlähetystöön tällä viikolla.

Iranin ylin johtaja Ajatollah Ali Khamenei vannoo Iranin kostavan Suleimanin kuoleman. Khamenei kertoi tapetun Suleimanin nousseen nyt marttyyriksi.

Ohjusisku heijastui heti markkinoille. WTI-öljylaadun barrelihinta pomppasi yli kolme prosenttia ylöspäin yli 63 dollariin. Lisäksi jenkkimarkkinoiden osakefutuurit ovat laskussa.

Osakemarkkinoiden odotettua volatiliteettia mittaava VIX-indeksi pomppasi rajusti ohjusiskun jälkeen. Markkinoiden pelkokerroin on yli 19 prosentin nousussa.