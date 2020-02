Valtion sijoitusyhtiö Solidium myi Sampoa 11 miljoonalla eurolla

Sammon osakekurssi.

Valtion sijoitusyhtiö laittoi ison Sampo-potin myyntiin finanssikonsernin usean kuukauden kurssinousun jälkeen.

Solidium kertoo myyneensä keskiviikkona 12.2. nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille 11 miljoonaa Sammon A-osaketta, eli noin 2,0 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista.

Noin 458 miljoonan euron myyntitulot Solidium aikoo käyttää pääasiassa pankkilainojen takaisinmaksuun ja yleisiin rahoitustarpeisiin.

Osakemyynnin jälkeen Solidium omistaa noin 44 miljoonaa Sammon A-osaketta. Myynnin johdosta Solidiumin omistusosuus Sammossa laski aiemmasta 10,0 prosentista 8,0 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista ja ääniosuus laski 9,9 prosentista 7,9 prosenttiin.

Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Sammon osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista kotimaisessa pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana .

Solidiumin osakeomistusten tuotto viime vuoden heinä-joulukuussa oli -1,4 prosenttia ja koko viime vuonna 15,0 prosenttia.

Sijoitusten substanssiarvo laski katsauskauden aikana 0,4 miljardilla eurolla 338 miljoonan euron osingonjaon myötä, ja oli katsauskauden lopussa 6,9 miljardia euroa.

Koko osakesalkun tuottoa painoi alaspäin erityisesti Nokia, jonka paino sijoitusyhtiöon sijoitussalkussa on tällä hetkellä noin 10 prosenttia.

Sammon osakekurssi oli tänään keskiviikkona laskussa noin 2,5 prosenttia kello 10.15. Osakekurssi on kivunnut viime lokakuun lopulta lähes 18 prosenttia.

Sammon vuoden 2020 konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin on 15,3x. Analyytikot odottavat yhtiön osakekohtaisen tuloksen nousevan lähes 2,8 euroon viime vuoden 2,0 eurosta.

Sampoa seuraa 17 analyytikkoa, joista viisi antaa osakkeelle ostosuosituksen, kuusi suosittaa lisäämään osaketta ja kuuden suositus on pidä.