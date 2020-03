Levoton Norjan kruunun hintaralli jatkuu

Norjan kruunun arvo on heitellyt yllättävän paljon viime päivinä.

Euro vahvistui suhteessa kruunuun eilen lähes 4,1 prosenttia. Syynä kruunun rajuun heikentymiseen oli luultavasti se, että Norjan keskuspankki laski ohjauskorkoaan reippaasti perjantaina 1,0 prosentista 0,25 prosenttiin. Ohjauskorko ei ole ollut koskaan Norjassa näin alhainen.

Kruunun arvo on laskenut hurjasti suhteessa euroon ja dollariin sen jälkeen, kun koronakriisi ja öljyn hintasota iski päälle finanssimarkkinoilla.

Vuodessa euro on vahvistunut jo lähes 30 prosenttia suhteessa kruunuun. Näin kovat muutokset vakaiden valuuttojen välisissä vaihtosuhteissa ovat harvinaisia.

Norjan kruunun hintaliikkeet ovat olleet viime päivinä poikkeuksellisen rajuja. Vielä helmikuun 20. päivänä eurolla sai 10 kruunua. Nyt euron ja kruunun vaihtosuhde on 12,5. Alhaisimmillaan kruunun arvo kävi 19. maaliskuuta, jolloin vaihtosuhde oli yli 13.

Torstaina Norjan keskuspankki päätti puuttua kruunun heikentymiseen ilmoittamalla, että se on valmis tekemään tukiostoja valuuttamarkkinoilla. Keskuspankin mukaan kruunun hintamuutokset valuuttamarkkinoilla ovat olleet historiallisen suuria, ja siksi keskuspankki pohtii jatkuvasti markkinaintervention tarvetta.

Norjan kruunun arvoa on painanut alaspäin koronakriisi, koska markkinoilta on kadonnut likviditeettiä Norjan kaltaisilta pieniltä markkinoilta. Toinen syy kruunun hintapaineisiin on öljyn hinnan sukeltaminen. Norja on Länsi-Euroopan suurin öljyntuottaja.

Öljyn hinta romahti hetkessä yli 30 prosenttia torstaina 9.3. Hintaromahduksen syynä oli Saudi-Arabia ilmoitus öljyn hintaleikkauksista. Maa kertoi suunnittelevansa merkittävää raakaöljyn tuotannon lisäystä huhtikuussa.

Hintaleikkaukset olivat Saudi-Arabian suurimmat 20 vuoteen. Saudi-Arabian ilmoitus tulkittiin tulkittu öljyn hintasodan julkistukseksi.

Koronaviruksen leviäminen on luonut paineita öljyn kysynnän laskulle. Öljyntuottajamaat, Venäjä ja öljyntuottajamaiden järjestö OPEC eivät silti päässeet yhteisymmärrykseen öljytuotannon leikkauksista.