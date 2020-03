Moni yritys joutuu lomauttamaan työntekijöitä koronakriisin vuoksi.

Monen suomalaisen työpaikka on uhattuna, kun koronakriisi kiihtyy. Niin työntekijät kuin työnantajat, työalasta riippumatta, yrittävät tällä hetkellä selvittää, miten kriisistä selvitään niin, ettei palkan juoksu tai liiketoiminta tyrehtyisi. Lomautus on yksi keino vastata kysynnän äkillisiin muutoksiin ja välttää henkilöstön irtisanomisia.

”Meillä on nyt jatkuva virta lomautuspuheluita. Niitä ei ole koskaan ennen tullut yhtä paljon”, kertoo työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä Helsingin Sanomille.

Makkulan mukaan kyselyitä tulvii kaikilta aloilta; kaupasta, palveluista, teollisuudesta sekä kuljetuksista. Yksin Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimistoon oli HS:n mukaan viikko sitten ilmoitettu noin 30 000 työntekijän lomautuksiin mahdollisesti johtavista yt-neuvotteluista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan jopa 40 prosenttia työnantajayrityksistä varautuu lomautuksiin ja irtisanomisiin.

”Tilanne on täysillä päällä. Niin muutaman hengen yritykset kuin yli tuhannen hengen työnantajat kaikilta aloilta haluavat nyt tietää, miten selvitä kriisistä niin, että liiketoiminnan jatkaminen olisi sen jälkeen mahdollista. Ja juuri väen lomautus on se keino, mutta menettelyä tulisi nopeuttaa”, Makkula kertoo HS:lle.

Yritykset kuten Finnair, VR, Stockmann ja hotelliketju Scandic ovat ilmoittaneet yt-neuvotteluista sekä lomautusaikeistaan. Matkailu- ja ravintola-alan yritykset joutuvat lomauttamaan useita kymmeniä tuhansia työntekijöitä, kertoo alaa edustava järjestö MaRa.

Miten toimia jos sinut lomautetaan?

Lomauttaminen tarkoittaa sitä, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon sekä palkanmaksun väliaikaisesti. Työsuhde pysyy voimassa lomautuksen aikana. Työsuhteesta voi joutua lomautetuksi joko toistaiseksi tai määräajaksi, osa- tai kokoaikaisesti. Osa-aikainen lomautus tarkoittaa lyhennettyä viikkoa.

Lomautetuilla on oikeus käyttää TE-toimistosta saatavia palveluita, samoin kuin irtisanotuillakin. Työttömäksi työnhakijaksi tulee ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, ja sen jälkeen hakea työttömyysturvaa Kelalta 5 omavastuupäivän jälkeen. Lomautettu on oikeutettu saamaan työttömyysturvaa Kelalta, jos etuuden edellytykset täyttyvät. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voi hakea myös työttömyyskassasta.

Milloin työnantaja saa lomauttaa työntekijän?

Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, tulee yrityksen käydä yt-neuvottelut ennen lomauttamispäätöstä. Työntekijälle ilmoitus lomauttamisesta tulee tehdä henkilökohtaisesti 14 päivää ennen sen alkamista.

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi enintään 90 päivän ajaksi, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta. Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitä. Määräaikaista työntekijää ei saa lomauttaa, ellei hän työskentele vakituisen työntekijän sijaisena.

Hallitus esittää helpotuksia

Hallitus on esittänyt määräaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan koronatilanteen vuoksi. Halllitus piti tiedotustilaisuuden muutoksista 25.3.2020, joiden mukaan lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään, lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia sopimuksia ja lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Myös työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan, niin että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.

Hallitus päätti myös helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronakriisin vuoksi on hallituksen mielestä peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi.

Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä olisi jatkossa oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi jatkossa yritystoiminnan lopettamista.

Yleinen työttömyyskassa YTK varoittaa etuuksien maksamisen viiveistä tulevina kuukausina.

Lomauttaminen askel askeleelta –video, TE-toimisto.

Lue myös: Hallitus aikoo helpottaa työttömyysetuudelle pääsyä.

Lähteet: TE-toimisto ja Kela.