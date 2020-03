Miljardööri Sam Zell ostaa nyt ”naurettavan halpoja” osakkeita

Menestyneen sijoittajan suosikkitoimiala on kärsinyt viime aikoina yleisindeksiä selvästi rajummin.

Koronavirus on pyyhkäissyt osakemarkkinoiden markkina-arvoista muhkean osan vain muutamissa viikoissa. S&P 500 -osakeindeksi kävi kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan 20. helmikuuta. Sen jälkeen sen markkina-arvosta on pyyhkiytynyt pois yli 12 prosenttia.

Pienten ja keskisuurten yhtiöiden Russell 2000 -indeksi on jo laskumarkkinassa, sillä sen arvosta on sulanut yli 20 prosenttia.

Samalla turvasatamasijoituksina pidettyjen vakaiden valtioiden velkakirjojen hinnat ovat nousseet ja korot laskeneet. USA:n 10-vuoden velkakirjan korko on painunut koronavirusryminässä historiansa alhaisimmalle tasolle eli vaivaiseen 0,77 prosenttiin. Saksan pitkän lainan korko on jo reippaasti negatiivinen.

Koronavirus on vähitellen osoittautumassa niin sanotuksi mustaksi joutseneksi. Se tarkoittaa erittäin epätodennäköistä tapahtumaa, jolla on sijoitusmarkkinoille sovellettuna kolme luonteenomaista piirrettä: sitä ei voi ennustaa, sillä on valtava vaikutus sijoitustuottoihin ja sille osataan antaa vasta jälkikäteen vähemmän satunnaiselta vaikuttava selitys.

Kurssipaniikin keskellä kokenut sijoittaja pysyy kuitenkin tyynenä.

Sijoittamalla rikastunut Equity Group Investments -yhtiön perustaja Sam Zell kertoo CNBC-uutiskanavan haastattelussa hyötyvänsä markkinaheilunnan eli volatiliteetin kasvusta.

Xell teki omaisuuden ostamalla vaikeuksiin joutuneiden yhtiöiden omaisuutta, jotka hän sitten laittoi takaisin kuntoon. Hänen omaisuutensa arvo on noin 5,6 miljardia dollaria. Suurelle yleisölle Yhdysvalloissa hän on tunnettu omistamistaan merkittävistä lehtiyhtiöistä Los Angeles Times, Chigago Tribune ja Newsday.

Yrittäjähenkeä Zelliltä löytyi jo lapsena. Synnyinkaupungissaan Chigagossa hän aloitti yrittäjäuransa jo lapsena ostamalla ja myymällä Playboy-lehtiä 600 prosentin katteella. Myöhemmin opiskeluaikana hän alkoi ostaa alihintaisia asuntoja, jotka hän sitten remontoi ja vuokrasi opiskelijoille.

Zell perusti 26-vuotiaana Equity Group Investments -sijoitusyhtiön, joka alkoi sijoittaa asuntoihin. Myöhemmin yhtiö on laajentanut sijoituskohteitaan energiasektorille, it-sektorille, logistiikkaan, teollisuuteen, kuljetukseen ja terveydenhoitoon. Zell on perustanut myös kolme asuntosijoitusrahastoa eli REIT:ä.

MIljardööri on kertonut tehneensä omaisuuden ”kääntymällä oikealle silloin, kun muut kääntyvät vasemmalle”. Esimerkiksi 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa hän on kertonut ostaneensa rakennuksia 50 prosentin alennuksella niiden todelliseen arvoon verrattuna.

Haastattelussa Zell kertoo, että hänen sijoitusyhtiönsä on sijoittanut jonkin verran yhtiöihin, joiden hinnat ovat painuneet ”naurettavan alas”. Sijoituskohteissa Zellin yhtiöllä on jo ennestään ollut merkittävä omistusosuus.

Yksi tällainen omistus miljardöörilla on esimerkiksi energiasektorilla, mikä on ollut yksi heikoimmin tuottanut sektori S&P 500 -indeksissä. Energiasektori on Yhdysvalloissa laskenut jo yli 30 prosenttia edellisestä huipustaan.

Zellin mielestä energiasektorilta löytyy nyt edullisia sijoituskohteita ja hänen yhtiönsä panostaa sektoriin merkittävästi.