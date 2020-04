Nordea ylsi torjuntavoittoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Finanssikonserni etenee tavoitteissaan haastavista markkinaolosuhteista huolimatta.

Finanssikonsernin raportoitu liikevoitto laski vain hiukan tammi–maaliskuussa 599 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukauden 621 miljoonasta eurosta. Tuloksen laskua osattiin odottaa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 444 miljoonan euron liiketulos. Nordean tulos laski siis selvästi odotuksia vähemmän.

Nordean osakekohtainen tulos nousi 0,11 euroon vertailukauden 0,10 eurosta ja korkokate nousi 1 109 miljoonaan euroon viime vuoden 1056 miljoonasta eurosta.

Nordean maksuvalmiussuhde parani 182 prosenttiin ja ydinvakavaraisuussuhde pysyi vahvana 16 prosentissa. Se ylittää nykyiset viranomaisten vähimmäisvaatimukset 5,8 prosenttiyksiköllä.

”Olemme edenneet suunnitelmien mukaisesti kohti taloudellisia tavoitteitamme haastavista markkinaolosuhteista huolimatta, ja olen tyytyväinen ensimmäisen neljänneksen tulokseemme. Korkokate nousi 5 prosenttia ja palkkiotuotot 4 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna”, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kertoo.

Nordean liiketoiminnan tuotot laskivat tammi-maaliskuussa viisi prosenttia, sillä rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen levottomuus vaikutti negatiivisesti nettotulokseen käypään arvoon arvostettavista eristä. Nordea on Vang-Jensenin mukaan vähentänyt kuluja suunnitelmien mukaisesti. Ne ovat pienentyneet kahdeksan prosenttia, ja kulu/tuotto-suhde on näin ollen pysynyt ennallaan 57 prosentissa.

Lisäksi Nordea on vähentänyt taseeseen liittyviä riskejä merkittävästi viime vuosina ja finanssikonserni keskittyy edelleen luottosalkun laatuun sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

”Salkkumme on hyvin hajautettu ja toimialojen, joihin COVID-19-pandemialla odotetaan olevan välittömiä vaikutuksia, osuus salkusta on pieni. Nettomääräiset luottotappiovaraukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä 154 miljoonaa euroa, josta 120 miljoonaa oli ylimääräinen johdon harkintaan perustuva varaus. Tällä katetaan luottotappioiden todennäköinen lisääntyminen lyhyellä aikavälillä. Johdon harkintaan perustuvia varauksia on Nordeassa kokonaisuudessaan 327 miljoonaa euroa, mikä nostaa taseeseen kirjattavien varausten määrän yhteensä 2,4 miljardiin euroon.”

Lähiajan näkymissään Nordea päivitti näkemystään luottotappiosta. Konserni ei uskalla nyt arvioida luottotappioiden kehitystä.

Nyt Nordea toteaa, että luottotappioiden näkymiä on liian aikaista arvioida, sillä koronapandemian taloudellisiin vaikutuksiin liittyy yhä paljon epävarmuutta. Aiemmin Nordea odotti nykyisen makrotaloustilanteen perusteella, että luottojen laatu pysyy tulevina neljänneksinä suurelta osin ennallaan.