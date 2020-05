USA:n vähittäismyynti katastrofi -sijoittajat huolissaan osakemarkkinoiden yliarvostuksesta

Vähittäismyynnin kehitys on yksi tärkeimmistä USA:n talouskehityksen suuntaa kuvaavista indikaattoreista.

Yhdysvaltain vähittäismyynti sakkasi pahasti huhtikuussa koronakaranteenien aiheuttaman kysynnän laskun vuoksi. Vähittäismyynti laski Yhdysvaltain kauppaministeriön tilaston mukaan huhtikuussa 16,4 prosenttia verrattuna maaliskuun lukuihin ja 17,2 prosenttia, kun vähittäismyyntiluvuista vähennettiin autojen myyntiluvut. Toteutuneet vähittäismyyntiluvut laskivat odotuksia enemmän, sillä ekonomistit odottivat keskimäärin 8,3 prosentin laskua.

Vähittäismyyntiluvut laskivat selvästi jokaisessa kategoriassa lukuun ottamatta online-kauppaa. Esimerkiksi autoliikkeiden vähittäismyynti laski 12 prosenttia, huoltoasemien peräti 29 prosenttia ja elintarvikeliikkeiden 13 prosenttia. Huoltoasemien heikkoja myyntilukuja selitti heikentyneen kysynnän lisäksi nopea öljyn hinnan lasku.

Katastrofaalisen huonot vähittäismyyntiluvut sisälsivät yksittäisten yhtiöiden osalta myös pieniä valonpilkahduksia. Liikkeensä auki pitäneistä yhtiöistä rautakauppaketjut Home Depot ja Lowe’s raportoivat ainoastaan 3,5 prosentin laskun myyntiluvuissa.

Ainoat myyntiä kasvattaneet yhtiöt olivat huhtikuussa online-kauppojen ohella suuret online-kauppaan panostavat kivijalkamyymälät. Niistä sekä Amazon että Walmart ovat jopa palkanneet lisää henkilökuntaa online-tilausten kasvaessa koronatilanteen vuoksi.

Karuja vähittäismyyntitilastoja vääristää se, että tilastojen laatiminen on nykytilanteessa poikkeuksellisen haastavaa useiden alan toimijoiden liikkeiden ollessa suljettuina. Siitä huolimatta huhtikuu oli vähittäismyynnin osalta Yhdysvalloissa heikoin sitten vuoden 1967.

Yhdysvaltain vähittäismyyntiluvut ovat tärkeä indikaattori maan talouskehityksen osalta, koska se kattaa peräti noin puolet USA:n yksityisestä kulutuksesta. Yksityinen kulutus muodostaa lähes 70 prosenttia Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta.

Ekonomistien konsensusennusteen mukaan USA:n bruttokansantuote voi sukeltaa lähes 28 prosenttia vuoden toisella kvartaalilla. Pessimistisimmät ekonomistit odottavat peräti yli 40 prosentin pudotusta maan bruttokansantuotteeseen.

Osakemarkkinat ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen eriytyneet reaalitaloudesta

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden näkökulmasta keskeinen ajuri on jatkossa koronakaranteenien kesto. Useat USA:n osavaltiot pyrkivät avaamaan jo talousaluettaan, mutta rajoitusten purkaminen on varsin hidasta.

Huomion arvoista on viime viikkoina ollut, että osakekurssit eivät reagoi merkittävästi reaalitaloudesta kantautuviin poikkeuksellisen negatiivisiin uutisiin. Tämä lienee perusteltavissa sillä, että osakekursseissa on vahvasti hinnoiteltu tulevia odotuksia koronakriisin heikentymisestä. Lisäksi keskuspankkien ja valtioiden tukitoimien uskotaan auttavan yrityksiä yli pahimman kriisin.

Osakemarkkina suhtautuu siis varsin optimistisesti tulevaan, kun huomioidaan markkinoiden riskit ja yhtiöiden tuloksentekokyky. Optimistisuudesta kertovat myös tämän hetken arvostustasot. Maailman seuratuimman osakeindeksi S&P 500:n P/E-luku on tällä hetkellä (15.5.2020) tasolla 20,53 viimeisen 12 kuukauden tuloksilla.

Useat tunnetut sijoittajat ovat kertoneet huolensa osakemarkkinoiden tämän hetken yliarvostuksesta. Tällä viikolla hedge rahastonhoitaja David Tepper kertoi CNBC:lle antamassa haastattelussa, että osakkeet ovat todennäköisesti yliarvostetuimmalla tasolla sitten vuoden 1999. Hänen mukaansa osakkeet eivät tällä hetkellä tarjoa houkuttelevaa riski-tuottosuhdetta.

Yrittäjänä ja pääomasijoittajana tunnetuksi tullut miljardööri Mark Cuban liittyi Tepperin tavoin tällä viikolla osakemarkkinoiden yliarvostuksesta kantaa ottaneiden joukkoon. Cubanin mukaan osakemarkkina on yliarvostettu, koska tällä hetkellä on lähes mahdotonta arvioida kehitystä kuluttajien ja yritysten kysynnässä. Tämän hetken talouden epävarmuudesta huolimatta, on myös olemassa yhtiöitä, jotka hyötyvät koronakriisiin aiheuttamasta kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Cuban omistaa muun muassa Amazonin ja Netfixin osakkeita, jotka kumpikin ovat potentiaalisia hyötyjiä nykytilanteessa.