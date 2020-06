Musti ja Mirri kiihdyttää kasvua – “markkinassa lisääntyneitä kasvumahdollisuuksia”

Musti Group näkee markkinassa lisääntyneitä kasvumahdollisuuksia ja aikoo avata tänä vuonna yhteensä 20-25 uutta omaa myymälää.

Uusien myymälöiden avaustavoite poikkeaa aiemmin Musti Groupin puolivuosikatsauksen yhteydessä toukokuussa kerrotusta. Aiemmin vuoden aikana yhtiön aikomuksena oli avata arviolta 15-20 myymälää raportointivuoden aikana.

Viime vuonna yhtiö tarjosi palveluitaan 39 oman myymälän kautta.

Mustin liikevaihdon kasvu on ollut vahvaa. Keskimäärin kasvu on ollut viime vuosina 26 prosenttia vuodessa.

Tammi-maaliskuussa liikevaihto kasvoi lähes 16 prosenttia tammi-maaliskuussa viime vuoden vertailukaudesta yli 68 miljoonaan euroon. Liikevoitto kuitenkin laski viime vuoden 2,4 miljoonasta eurosta 2,1 miljoonaan euroon listautumisantiin liittyvien kustannusten johdosta.

“Omien uusien myymälöiden avaamisen kasvua on vauhdittanut kevään 2020 aikana tapahtunut lemmikkieläintuotteiden kysynnän kasvu ja näin ollen korkeammat kasvuodotukset markkinalle. Ruotsin Kennelliiton mukaan uusien rekisteröityjen koiranpentujen määrä on noussut 13 prosenttia huhti-toukokuun aikana. Samansuuntaista kehitystä on nähty myös Suomessa ja Norjassa”, kertoo Musti Groupin David Rönnberg.

Rönnbergin mukaan Mustin “omnikanavaisessa liiketoimintamallissa” yhdistyvät sekä myymälä- että verkkokauppaostojen helppous.

“Myymälät tarjoavat olennaisen ja helposti lähestyttävän kohtaamispisteen, jossa Lemmikkivanhemmat voivat tutustua tuotteisiin, saada luotettavaa neuvontaa Musti-eksperteiltä ja saada pääsyn lemmikkieläinpalveluihin. Myymälöiden tarjontaa täydennetään Mustin verkkokauppakanavalla”, toimitusjohtaja kertoo.

Edellisen vuosineljänneksen vahva kasvu yhdistettynä kasvaneeseen kysyntään antaa Musti Groupille Rönnbergin mukaan tulevaisuudessa vieläkin paremmat mahdollisuudet kasvattaa markkinaosuutta omnikanavaista liiketoimintamallia hyödyntäen.

“Meillä on mahdollisuus tavoittaa kasvavan markkinaosuuden ja uusien myymäläavausten myötä vieläkin enemmän asiakkaita omnikanavaisen liiketoimintamallimme kautta ja strategiamme mukaisesti jatkuvasti kehittää arvolupaustamme palvellaksemme yhä paremmin asiakkaitamme Pohjoismaissa.”

Musti ja Mirri on ruotsalaisomisteinen lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikeketju. Se on Pohjoismaiden suurin ja Euroopan neljänneksi suurin lemmikkitarvikeketju, joka omien sanojensa mukaan erottuu kilpailijoistaan verkkokaupan laajalla, paikallisesti tarkoin valitulla tuotevalikoimalla, paikallisella asiakastuella ja nopeilla kotitoimituksilla.

Musti korostaa liiketoiminnassaan kanta-asiakasohjelmansa merkitystä. Yhtiön kanta-asiakasohjelma on pohjoismaiden suurin lemmikkialan kanta-asiakasohjelma. Se on suunniteltu asiakkaiden kanssa käytävän vuorovaiku­tuksen alustaksi, joka mahdollistaa paremman asiakaspal­velun tarjoamisen. Kanta-asiakasohjelman kautta Musti pystyy hyödyntämään dataa ymmärtääkseen asiakkaiden käyttäytymistä sekä tarjoamaan merkityksellistä ja kohden­nettua asiakasviestintää.

Yhtiö uskoo, että lemmikkieläinmarkkinoita tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuuden megatrendi ja lemmikkieläinten määrän kasvu, jatkuvat vahvoina myös pandemian aikana ja sen jälkeen.

Pohjoismaissa on tällä hetkellä arvioiden mukaan 5,2 miljoonaa kissaa ja koiraa. Lemmikkien määrän on odotettu myös kasvavan, kun etenkin milleniaalien on huomattu suosivan lemmikkien hankintaa ennemmin kuin lasten hankkimista.

Musti Groupia seuraa kolme analyytikkoa, joista kaksi antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yhden suositus on pidä.

Ilmoitus myymälämäärän kasvattamisesta sai Musti Groupin osakkeen reippaaseen nousuun Helsingin pörssissä.