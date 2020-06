Jättipankki varoittaa: Osakemarkkinoilla on edessä kovempia aikoja

Citigroupin johtaja peräänkuuluttaa realistisempia markkinaodotuksia.

Cigigroupin investointipankkitoiminnan johtaja Manolo Falco varoittaa Financial Timesille antamassaan haastattelussa, että sijoittajat tulevat kohtaamaan koronapandemian realiteetit. Hänen mielestään jättipankin yritysasiakkaiden tulee nyt lisätä käteisvarojaan nyt niin paljon kuin mahdollista.

Toisella vuosineljänneksellä vaikeudet ovat syvempiä, kuin mitä ne tällä hetkellä näyttävät, Falco uskoo.

Falcon mukaan markkinat hinnoittelevat nyt V-muotoista elpymistä ja talouden palautumista normaaleihin uomiinsa. Hänen mukaansa markkinoiden odotukset ovat kuitenkin irtaantuneet tosiasioista.

”Rehellisesti sanoen en usko, että se tulee olemaan niin helppoa”, Falco tuumaa.

Markkinoilla on vallinnut viime viikkoina selvä optimismi. USA:n S&P 500 -osakeindeksi on noussut maaliskuun pohjilta jo lähes 37 prosenttia. Yleisindeksi on jo palautunut viime marraskuun alun tasolle.

Yksi tärkeä syy sijoittajien optimismiin on keskuspankki Fedin ja USA:n liittovaltion valtaisat elvytyspaketit, jotka tuovat markkinoilla suunnattomasti likviditeettiä. Keskuspankin rahapolitiikka on muutettu taloutta voimakkaasti elvyttäväksi: ohjauskorko on asetettu välille 0 – 0,25 prosenttia, keskuspankki ostaa markkinoilta valtion, kuntien ja yritysten joukkolainoja ja kaiken lisäksi Fed tukee pankkien likviditeettiä.

Kaiken lisäksi keskuspankki Fed teki viime viikolla historiallisen liikkeen ja aloitti ETF-ostot, jotka kohdistuvat ensi kädessä USA:n investment grade-luokituksen pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin, mutta niitä tehdään myös riskisemmällä high yield -markkinalla.

Analyytikot ovat kuitenkin laskeneet tulosennusteitaan. Sijoitustutkimusyritys Factsetin mukaan S&P 500 –indeksin yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden tulosennusteet ovat laskeneet 14,2 prosenttia maaliskuun lopusta. Samalla ajanjaksolla osakeindeksin markkina-arvo on noussut yli 17 prosenttia.

Osakekurssit kulkevat nyt siis eri suuntaan kuin tulosennusteet.

Kurssinousu ja samalla tapahtunut tulosennusteiden lasku on siten johtanut osakkeiden arvostustason nousuun. S&P 500 –indeksin 12 kuukauden tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on nyt 21,2x, mikä on selvästi yli 10 vuoden keskimääräisen 17,6x-tason.

USA.n keskuspankki Fedin pääjohtaja Jeromy Powell kuvailee koronakriisin aiheuttamaa taantumaa pahimmaksi sitten toisen maailmansodan. Synkimmässä skenaariossa USA:n talous jämähtää pitkäksi aikaa matalan tuottavuuskasvun tilaan ja paikallaan pysyviin kotitalouksien tuloihin.

Powellin mukaan koronakriisi voi aiheuttaa Yhdysvaltain taloudelle 20–30 prosentin romahduksen toisella vuosineljänneksellä. Hän myös odottaa työttömyyden Yhdysvaltojen nousevan pahimmillaan 20–25 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten 1930-luvun laman.