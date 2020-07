Innofactor löi ennusteet – analyytikot nostivat osakkeen tavoitehintoja

It-yhtiö Innofactor löi tulosennusteet selvästi toisella vuosineljänneksellä.

Innofactor on yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta. Yhtiöllä työskentelee yli 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 prosenttia.

Innofactorin liikevaihto nousi maltillisesti toisella vuosineljänneksellä ja se oli 16,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tilauskanta kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 56,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 28,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tuloskunto oli väkevä. Yhtiön käyttökate kasvoi 83 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 0,2 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes odotti toiselta vuosineljännekseltä 0,3 miljoonaan liikevoittoa ja ja 1,4 miljoonan euron käyttökatetta. Evli puolestaan odotti 1,1 miljoonan euron käyttökatetta.

Koronan vaikutukset vähäiset

Koronaepidemian negatiiviset liiketoiminnalliset vaikutukset jäivät toisella vuosineljänneksellä ennakoitua pienemmiksi, kertoo Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

”Korona ei vaikuttanut Innofactorin kykyyn tuottaa palveluita asiakkailleen, vaan päinvastoin työntekijöiden tuottavuus osin jopa parani muun muassa vähentyneiden sairauspoissaolojen takia. Työntekijämme olivat koko konsernissa etätyössä 12.3.–25.6.2020, jonka jälkeen etätyösuositusta on jatkettu maatasoisena Ruotsissa”, Ensio toteaa.

Koronaepidemia alensi Ension mukaan toisella vuosineljänneksellä liikevaihtoa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Näissä maissa Innofactor pystyi kuitenkin hyödyntämään hyvin maakohtaisia koronaan liittyneitä sopeutumistoimia, jonka takia vaikutukset käyttökatteeseen olivat vähäisempiä. Innofactor sai toisella vuosineljänneksellä Pohjoismaissa valtioilta koronasta johtuvaa tukea yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvutavoitetta loppuvuonna tukee ennätyssuuri tilauskanta sekä potentiaali nostaa laskutusastetta, Ensio kertoo. Koronaepidemialla on yhtiön arvion mukaan kuitenkin edelleen konsernitasolla vähäistä vaikutusta loppuvuoden liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

”Arvioimme, että emme mahdollisesti pääse kolmannella vuosineljänneksellä vastaavaan kasvuun ja kannattavuuteen kuin ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen kasvu ja kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, tuleeko koronaepidemiassa toista aaltoa Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, miten koronaepidemia saadaan kuriin Ruotsissa, sekä millaiset vaikutukset epidemialla on yritysten haluun investoida IT-palveluihin loppuvuonna 2020.”

Koronaepidemia vaikuttaa lyhyellä aikavälillä Innofactoriin lähinnä, jos asiakkaamme vähentävät ostojaan tai siirtävät omia hankintojaan myöhempään ajankohtaan.

Innofactor odottaa vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan edellisestä vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa.

Evli uskoo Innofactorin kasvutarinaan

Evli kertoo aamukatsauksessaan, että se on toisen vuosineljänneksen jälkeen nostanut Innofactorin vuosien 2020-2022 käyttökate-ennusteita noin 20 prosenttia ja odottaa nyt tältä vuodelta 7,2 miljoonan euron käyttökatetta.

”Odotamme hieman enemmän heikkoutta toisen vuosipuoliskon liikevaihdossa ja katteiden siten laskevan hieman ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Tähänastinen hyvä kehitys tukee kuitenkin pidemmän aikavälin tarinaa. Odotamme edelleen liikevaihdon kasvavan yhtiön tavoitteeseen (noin 20 % vuosittainen kasvu) nähden melko vaisusti (2021-2022 noin 3,5 % vuosittain), selvien kasvun kiihtymisen merkkien puuttuessa”, Evli toteaa.

Evlin mukaan Innofactorin parantunut kassavirta ja Arc Technology Oy:n koko osakekannan hankinta antaa merkkejä yrityskauppojen lisääntymisestä, mikä voisi vauhdittaa kasvua.

”Innofactorin osakekurssi on noussut noin 40 % viime päivityksestämme mutta nousseiden ennusteidemme myötä ja verrokkien kertoimiin nähden näemme vielä nousuvaraa osakkeessa”, Evli toteaa.

Myös analyysitalo Inderes antaa kiitosta Innofactorin toisen vuosineljänneksen tekemiselle.

”Yhtiön Q2-tulos ylitti jälleen ennusteemme ja tuloskäänne eteni koronasta huolimatta jo kuudetta neljännestä peräjälkeen. Yhtiön tilauskanta ja tehostunut kulurakenne tukee tuloskasvun jatkumista myös loppuvuonna ja selkein riski tämän katkaisemaan on koronan paheneminen”, Inderesin analyytikot Mikael Rautanen ja Joni Grönqvist toteavat.

Rautasen ja Grönqvistin näkemyksen mukaan Innofactorin arvostuksen asemointi on vähitellen ”kipuamassa ulos käänneyhtiöiden lokerosta, mikä tukee osaketta”.

Inderes-analyytikot odottavat aliarvostuksen kaventuvan hiljalleen yhtiön tuloskäänteen jatkuessa ja luottamuksen palautuessa.

Evli nosti Innofactorin osakkeen tavoitehintaa reippaasti – 0,95 erosta 1,35 euroon. Evlin suositus on edelleen osta. Inderes puolestaan nosti Innofactorin tavoitehinnan 1,30 euroon aiemmasta 0,95 eurosta. Inderesin suositus on edelleen lisää.