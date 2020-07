Sampo aikeissa ostaa brittiläisen vakuutusyhtiön

Ostotarjouksen toteutuminen ei ole vielä varmaa.

Uutistoimisto Bloomberg paljasti keskiviikkona, että finanssikonserni Sampo on käynyt keskusteluja brittiläisen vakuutusyhtiön Hastingsin ostamisesta. Keskusteluissa on mukana Hastingsin suuromistaja Rand Merchant Investment Holdings (RMI).

RMI-konserni on omistanut Hastingsin osakekannasta 29,7 prosenttia vuodesta 2017. RMI on finanssialan yhtiöihin keskittyvä eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö, joka on perustettu vuonna 1977 ja listattu Johannesburgin pörssiin.

Hastings on englantilainen vahinkovakuutusyhtiö, joka on keskittynyt moottoriajoneuvovakuutuksiin. Yhtiö on listattu Lontoon pörssissä ja sen markkina-arvo on noin 1,1 miljardia puntaa eli noin 1,2 miljardia euroa.

Hastingsilla on noin 2,85 miljoonaa asiakasta ja se työllistää noin 3 300 työntekijää. Vuonna 2019 yhtiön bruttovakuutusmaksutulo oli 962 miljoonaa puntaa eli noin miljardi euroa.

Sampo kertoo tiedotteessaan, ettei ole varmaa, tullaanko ostotarjous tekemään, eikä millä ehdoilla mahdollinen ostotarjous tehtäisiin. Yhtiö kuitenkin uskoo, että mahdollisesti toteutuva Hastingsin osto voi olla houkutteleva mahdollisuus näiden tavoitteiden edistämiseksi vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Sampo kertoo tarkastelevansa jatkuvasti erilaisia strategisia vaihtoehtoja kasvua tavoitellakseen ja tuottoprofiiliaan monipuolistaakseen. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvattaa entisestään toimintaansa vahinkovakuutusliiketoiminnassa, josta sillä on entuudestaan laaja kokemus ja tietämys. Osana tätä strategiaa Sampo on harkinnut maantieteellisen toiminta-alueensa laajentamista nykyistä laajemmalle.

Sampo ja RMI tulevat ilmoittamaan viimeistään 26.8. päätöksestään.

Sammon osakekurssi laski eilen Helsingin pörssissä 2,2 prosenttia. Osake on kivunnut koronakriisin pohjilta nyt lähes 40 prosenttia.

Analyytikot odottavat keskimäärin Sammon viime vuotisen 2,04 euron osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 2,21 euroon. Tällä tulosennusteella Sammon P/E-kerroin on 14,8x.

Sampoa seuraa 18 analyytikkoa. Näistä peräti yhdeksän antaa osakkeelle nyt ostosuositusken. Analyysitalo Inderes nosti Sammon viime huhtikuussa mallisalkkuunsa. Inderesin analyytikoiden mielestä Sammon markkina-arvo tuolloin oli alhainen suhteessa yhtiön laatuun.