Torppaako Valmet Neles-kaupat?

Ruotsalaisyhtiöltä ostotarjouksen saanut Neles on Valmetille strateginen omistus. Valmetin toimitusjohtaja ei kannata Neleksen myyntiä.

Metson osittaisjakautumisessa yhtiön jäljelle jäävä osa nimettiin uudelleen Neles Oyj:ksi. Neleksen osake pomppasi maanantaina, kun yhtiö kertoi, että ruotsalainen Alfa Naval haluaa ostaa Nelesin.

Ruotsalaisyhtiö Alfa Laval on tehnyt julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa.

Ostotarjouksessa Neleksen osakkeenomistajille tarjotaan 11,5 euron käteisvastike jokaista Neleksen liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden, jolloin Neleksen osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 1,7 miljardia euroa.

Neleksen hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Neleksen osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Yrityskaupassa kantona kaskessa saattaa kuitenkin olla Neleksen uusi suuromistaja Valmet.

Valmetista tuli Neleksen suurin omistaja heinäkuun alussa, kun se sai päätökseen 14,88 prosentin osakehankinnan Neleksen osakkeista valtionyhtiö Solidium Oy:ltä 1. heinäkuuta 2020.

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine ei ole innostunut Neles-omistuksen kauppaamisesta.

”Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa sekä muissa prosessiteollisuuksissa. Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja hyötyvät samoista megatrendeistä”, Laine toteaa Valmetin tiedotteessa.

Laineen mukaan Valmet näkee merkittävää arvoa Neleksessä, ja aiemmin ilmoitetun osakehankinnan mukaisesti Valmetin tavoitteena on osallistua Neleksen kehittämiseen.

”Siten Neleksen osakkeenomistajana Valmet ei pidä Alfa Lavalin ostotarjousta hyödyllisenä Nelekselle. Valmet jatkaa Neleksen aktiivisena osakkeenomistajana”, sanoo Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

Valmetin tavoitteena on kasvattaa omistusta, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa, Laine totesi aiemmin kesäkuussa. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä.

Neles on globaalisti johtava venttiili-, venttiiliautomaatio- ja palveluyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli 660 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-marginaali 14,6 prosenttia. Neleksen pääkonttori sijaitsee Vantaalla, yhtiöllä on toimintaa yli 40 maassa ympäri maailman, ja sen palveluksessa on noin 2 900 henkilöä.

Noin 70 prosenttia Neleksen liikevaihdosta tulee luonteeltaan toistuvasta liiketoiminnasta. Vuodesta 2011 lähtien Neleksen saadut tilaukset ovat kasvaneet noin viisi prosenttia vuosittain, ja kannattavuus on parantunut.