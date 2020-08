Joka neljännellä palkansaajalla liian alhainen veroprosentti.

Verohallinnon arvion mukaan vuosituloraja on ylittymässä joka neljännellä palkansaajalla. Jos veroprosentti on liian alhainen, loppuvuoden ansioita verotetaan korkeamman lisäprosentin mukaan.

Jos veronmaksaja on maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, pitää maksaa puuttuva osuus jäännösverona eli mätkyinä. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi silloin, jos jäännösvero on 170 euroa tai enemmän.

Verohallinto kannustaakin nyt palkansaajaa tarkistamaan verokortin tulorajan ja tekemään tarvittaessa muutosverokortin heti. Verohallinto lähettää syyskuussa tekstiviestejä kuudelle tuhannelle palkansaajalle, joiden verokortin tuloraja on ylittymässä tuntuvasti.

“Arviomme tulorajan ylityksistä perustuu siihen, että tulot jatkuvat näillä asiakkailla saman suuruisina myös loppuvuoden. Parhaiten oman tilanteensa tietää asiakas itse”, ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta kertoo.

Verokortin tulorajan pohjana ovat palkansaajan aiempien vuosien tulot. Veroprosentti määräytyy koko vuoden tulojen ja niistä tehtävien mahdollisten vähennysten perusteella.

Poikkeuksellisen vuoden takia monet ovat jo aktivoituneet verokortin tekoon, Verohallinto kertoo.

Koronatilanne on voinut tuoda vähennyksiin muutoksia

Verohallnto suosittaa, että verokortilla olevat vähennykset kannattaa myös tarkistaa, koska monet ovat työskennelleet koronatilanteen takia paljon etätöissä. Siten kodin ja työpaikan välisiä matkoja on usealla palkansaajalla paljon vuotta 2019 vähemmän. Jos nykyisellä verokortilla matkakuluvähennykset on kirjattuna viime vuonna toteutuneiden matkojen mukaan, tilanne kannattaa päivittää.

“Ennustamme Verohallinnossa, että sadat tuhannet asiakkaat eivät aiempien vuosien tapaan vähennä tänä vuonna verotuksessa kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja. Pääkaupunkiseudulla julkisilla kulkevien matkakuluvähennyksiin tilanteella ei ole juurikaan vaikutusta. Sen sijaan, jos normaalisti kuljet pitkää työmatkaa, olet nyt jäänyt etätöihin ja jätät tiedon korjaamatta verokortillesi, voit ensi vuonna saada tuntuvatkin mätkyt”, Ylitalo sanoo.

Verohallinto muistuttaa, että 13.8. alkaen myös kodin ja työpaikan välillä käytettyjen kasvomaskien kuluja voi vähentää tietyin ehdoin matkakuluina verotuksessa.

Verohallinnon mukaan suosittuihin verovähennyksiin kuuluu matkakulujen lisäksi esimerkiksi kotitalousvähennys. Myös etätyöhön liittyvien kulujen vähentäminen verotuksessa kiinnostaa ihmisiä poikkeuksellisen vuoden takia paljon.

Vero.fistä löytyy vähennyksiin liittyviä ohjeita ja neuvoja. Kaikkia vähennyksiä voi ilmoittaa jo verokortille. Silloin tiedot ovat valmiina ensi kevään esitäytetyllä veroilmoituksella.

Vähennyksiä ei ole kuitenkaan pakko ilmoittaa vielä verokortille. Tiedot pitää ilmoittaa viimeistään ensi keväänä, kun veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat.

Pienemmät tulot eivät välttämättä laske veroprosenttia

Verohallinto kannustaa myös työttömiksi joutuneita ja lomautettuja tarkistamaan verokortin vuositulorajan, jos sitä ei ole vielä oman tilanteen muuttumisen jälkeen tehnyt.

Ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat verotuksessa etuuksia, jotka pitää verokorttia hakiessa ilmoittaa etuutena, ei palkkatulona, jotta veroprosenttilaskenta menee oikein.

Aina veroprosentti ei kuitenkaan välttämättä pienene, vaikka etuuden saamisen myötä tulot usein pienenevät. Syynä voi olla esimerkiksi, ettei etuuksista voi verotuksessa tehdä samanlaisia vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Ellei työttömäksi tai lomautetuksi joutunut tee uutta verokorttia, etuuden maksaja pidättää etuudesta 20-50 prosenttia.

Muutokset verokortille OmaVerossa

Verohallinto suosittelee koronatilanteen takia sähköistä asiointia. Verokortin pystyy tekemään verkkopalvelu OmaVerossa. Verohallinnon mukaan tänä vuonna 72 prosenttia verokortin tekijöistä on tehnyt verokortin OmaVerossa.

Vinkkejä verokortin tekoon

Varaa verokortin tekoa varten esiin tarvittavat tiedot: arvio koko vuoden tuloista, vuoden alusta kertyneet tulot ja verot sekä tiedot mahdollisista vähennyksistä.

Käytä apunasi veroprosenttilaskuria, jonka avulla voit tarkistaa verokortin tulorajan.

Kun teet verokorttia OmaVerossa, voit käyttää apunasi vero.fin ohjeita

OmaVerossa voit käyttää verokortin pohjana myös tulorekisteritietoja, jotka välittyvät tulorekisteristä suoraan OmaVeroon.

Tarvittaessa saat apua verokortin tekoon myös chatistä ja valtakunnallisista palvelunumeroista.

Lisätietoja:

Koronatilanteeseen liittyviä ohjeita ja neuvoja on koottu sivulle vero.fi/korona