Lentoyhtiö Norwegianin tappio lähes nelinkertaistui – osakekurssi syöksyy

Norjan hallituksen pelastuspaketti ei riitä norjalaisyhtiötä selviytymään koronakriisin aiheuttamista vaikeuksista.

Halpalentoyhtiö Norwegianin osakekurssi syöksyi perjantaina Oslon pörssissä yli 9,5 prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö julkisti puolivuotiskatsauksensa. Norjalaisen kriisiyhtiön markkina-arvosta on koronakriisin vuoksi sulanut tänä vuonna jo peräti 97 prosenttia.

Yhtiön alkuvuoden tammi-kesäkuun tappio syveni 5,3 miljardiin Norjan kruunuun, kun vuosi sitten samalla ajanjaksolla tappio oli 1,4 miljardia kruunua. Liikevaihto supistui puolestaan 7,1 miljardiin kruunuun viime vuoden 20 miljardista kruunusta.

Yhtiö kuljetti tammi–kesäkuussa 5,3 miljoonaa matkustajaa eli 71 prosenttia vuodentakaista vähemmän. Huhti-kesäkuun aikana Norwegianilla oli liikenteessä vain 7–8 lentokonetta Norjan sisäisillä reiteillä.

Norwegian kärsii kotimaisen Finnairin ja monien muiden lentoyhtiöiden tapaan huomattavasti koronapandemian vaikutuksista.

Viime maaliskuussa Norwegianin kapasiteetti laski 53 prosentilla verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna ja myytyjen henkilökilometrien määrä laski 60 prosentilla. Maaliskuussa 1,1 miljoonaa asiakasta valitsi lentoyhtiökseen Norwegianin, laskua 61 prosenttia.

Norwegianin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi viime toukokuussa yhtiön velkasaneeraussuunnitelman. Päätöksen taakse asettui yli 95 prosenttia äänioikeutetuista osakkaista. Lentoyhtiö kertoi saaneensa velkakirjojensa haltijoista saneerauksen taakse tarvittavan 67 prosentin enemmistön.

Velkasaneeraus oli edellytyksenä Norjan valtion kolmen miljoonan kruunun lainatakauksen saamiselle. Velkasaneerauksen turvin yhtiö selviytyi hetkellisesti pahimmasta kassakriisistä. Yhtiön rahat olisivat loppuneet jo toukokuussa ilman saneerausohjelmaa.

Nyt yhtiön tilanne on vaikeutunut uudestaan valtion pelastusoperaatiosta huolimatta.

”Olemme kiitollisia Norjan hallituksen meille myöntämästä lainantakauksesta. Nykyisessä markkinatilanteessa se ei kuitenkaan riitä tästä kriisistä selviämiseen”, toteaa Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram sanoo osavuosikatsauksessa.

Norwegian on tehnyt koronakriisin vuoksi sopeutustoimia. Se on myynyt tammi-kesäkuun aikana kymmenen Boeingin 737 -lentokonetta, jotka ovat yhä maailmanlaajuisessa lentokiellossa. Se aiheutti Boeingille runsaasti harmia jo ennen koronakriisiä.

Norjalaisyhtiö on myös joutunut pitämään maassa 140 lentokonetta sekä lomauttamaan tai irtisanomaan noin 8 000 työntekijää.

Norwegianilla on ollut vaikeuksia jo ennen koronakriisiäkin. Vuosi sitten helmikuussa Norwegian Airin osakekurssi laski rajusti yhtiön ilmoitettua osakeannista, jonka turvin tappiollinen lentoyhtiö keräsi noin kolme miljardia kruunua lisää pääomia sijoittajilta.

Norwegianin ongelmana on ollut kunnianhimoinen kasvustrategia. Norjan kotimaanlennoista liiketoiminta laajentui nopeasti Pohjoismaiden välisiin suhteellisen lyhyisiin lentoihin, jolloin muun muassa Finnair myi FlyNordicin Norwegianille. Investoituaan kuitenkin kaukolentoreitteihin viime vuosina, aggressiivinen laajentuminen on heikentänyt yhtiön kannattavuutta erittäin nopeasti ja yhtiön taloudellinen tilanne on ollut pitkään heikko.

Vaikeuksiensa vuoksi Norwegianin osakkeen tasepohjainen arvostustaso on laskenut alas. Yhtiön P/B-kerroin on nyt vain 0,2x. Analyytikot odottavat keskimäärin lentoyhtiön osakekohtaisen tuloksen painuvan -1,9 kruunuun. Saattaa olla kuitenkin mahdollista, että ennusteita reivataan alaspäin puolivuotiskatsauksen vuoksi.

Myös Finnair on mittavissa vaikeuksissa koronakriisin vuoksi. Lentoyhtiö kertoi tällä viikolla aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut koskien suunnitelmaa vähentää noin 1 000 työpaikkaa, tehdä muita rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.