Norjalaisyhtiö on ollut ällistyttävän kehno sijoituskohde viime vuosina. Koronakriisi on vain pahentanut sijoittajien tappioita.

Uutistoimisto Reutersin mukaan norjalaisyhtiö on hakeutumassa velkasaneeraukseen. Velkasaneerauksen avulla yhtiön olisi mahdollista saada Norjan valtion takauksia jopa kolme miljardia Norjan kruunua.

Koronakriisillä on ollut voimakas Norwegianin liikennelukuihin. Maaliskuussa yhtiön kysyntä laski merkittävästi viranomaisten asettamista matkustusrajoituksista ja vähentyneestä matkustamisesta johtuen.

Norwegian sopeutti reittiverkostoaan laskeneen kysynnän vuoksi useita kertoja maaliskuussa. Maaliskuun 10. päivä yhtiö vähensi suunnitellun mukaista kapasiteettiaan noin 15 prosentilla. Maaliskuun 16. päivä sopeuttaminen jatkui ja suunnitellun mukaisen kapasiteetin vähennys nousi 85 prosenttiin. Suurin osa lennoista peruutettiin 25. maaliskuuta alkaen.

Kapasiteetti oli 40 prosenttia suunniteltua alhaisempi. Operoitujen lentojen käyttöaste oli 72 prosenttia, laskua 13,8 prosenttiyksikköä verrattuna samaan kuukauteen vuotta aiemmin.

Kapasiteetti laski 53 prosentilla verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna ja myytyjen henkilökilometrien määrä laski 60 prosentilla. Maaliskuussa 1 153 283 asiakasta valitsi lentoyhtiökseen Norwegianin, laskua 61 prosenttia.

”Äärettömän nopeasti kehittyneellä COVID-19-pandemialla oli merkittävä vaikutus Norwegianin liikennelukuihin maaliskuussa. Maailmanlaajuisten matkustusrajoitusten ja voimakkaasti vähentyneen kysynnän seurauksena Norwegianin piti peruuttaa lentoja toistuvasti koko kuukauden ajan. Yhteistyössä viranomaisten kanssa Norwegian lensi useita ylimääräisiä lentoja, joilla tuotiin kotiin tuhansia matkustajia”, sanoo Norwegianin konsernijohtaja Jacob Schram.

Yhtiö kertoi 16. maaliskuuta, että se peruuttaa 85 prosenttia lennoistaan ja lomauttaa noin 7 300 työntekijää.

Norwegianilla on ollut vaikeuksia jo ennen koronakriisiäkin. Vuosi sitten helmikuussa Norwegian Airin osakekurssi laski rajusti yhtiön ilmoitettua osakeannista, jonka turvin tappiollinen lentoyhtiö keräsi noin 307 miljardia euroa lisää pääomia sijoittajilta.

Norwegianin ongelmana on ollut kunnianhimoinen kasvustrategia. Norjan kotimaanlennoista liiketoiminta laajentui nopeasti Pohjoismaiden välisiin suhteellisen lyhyisiin lentoihin, jolloin muun muassa Finnair myi FlyNordicin Norwegianille. Investoituaan kuitenkin kaukolentoreitteihin viime vuosina, aggressiivinen laajentuminen on heikentänyt yhtiön kannattavuutta erittäin nopeasti ja yhtiön taloudellinen tilanne on ollut pitkään heikko.

Vaikka yhtiön liikevaihto on kasvanut lähes 20 prosenttia vuosittain, yhtiön tuloksentekokyky on heikentynyt. Myös velkataakka on kasvanut lähes kestämättömälle tasolle ja on kasvanut vuodesta 2018 lähes 128 prosenttia. Liiketulos on laahannut vuodesta 2014 asti.

Nyt siis ongelmia tuo kosolti myös koronapandemia. Vuoden alusta yhtiön osakekurssi on romahtanut jo lähes 80 prosenttia. Viidessä vuodessa yhtiö on menettänyt lähes 95 prosenttia markkina-arvostaan.