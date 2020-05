Lentoyhtiö Norwegian on pelastettu konkurssilta – osakkeella jyrkkiä kurssiliikkeitä

Norwegian välttää konkurssin velkasaneerausohjelman turvin.

Norjalaisen halpalentoyhtiö Norwegianin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi tänään yhtiön velkasaneeraussuunnitelman. Päätöksen taakse asettui yli 95 prosenttia äänioikeutetuista osakkaista. Lentoyhtiö kertoi jo sunnuntaina saaneensa velkakirjojensa haltijoista saneerauksen taakse tarvittavan 67 prosentin enemmistön.

Velkasaneeraus on edellytyksenä Norjan valtion kolmen miljoonan kruusun lainatakauksen saamiselle. Velkasaneerauksen turvin yhtiö selviytyy taloudellisesti ainakin tämän vuoden loppuun asti. Yhtiön rahat olisivat loppuneet jo tässä kuussa ilman saneerausohjelmaa.

Norjalaisen lentoyhtiön konkurssi oli siis hyvin lähellä ja se näkyi myös yhtiön osakekurssin rajuna laskuna. Vuoden alusta yhtiön markkina-arvosta on sulanut 87 prosenttia.

Velkasaneerausohjelma on kuitenkin Norwegianin osakkeenomistajille raskas.

Suunnitelmassa muutetaan yhtiön velkaa 1,1 miljardin euron edestä osakkeiksi, mikä siirtää yhtiön omistuksen valtaosin velkojille. Nykyisille osakkeenomistajille jää vain 5,2 prosenttia yhtiön omistuksesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi esityksen Norwegianin satojen miljoonien kruunujen arvoisesta osakeannista, mikä laimentaa vanhojen omistajien omistuksen arvoa.

Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram vakuuttaa, että muuta vaihtoehtoa pelastaa yhtiö ei ole.

Nyt Norwegian välttää konkurssiuhan – ainakin toistaiseksi. Se saa käyttöönsä Norjan valtion kolmen miljardin kruunun eli noin 260 miljoonan euron apupaketin kokonaisuudessaan.

Yhtiön tavoitteena on päästä normaaliin tilanteeseen vuonna 2022, kuitenkin vähemmällä lentokalustolla kuin aiemmin. Tällä hetkellä norjalaisyhtiö ylläpitää vain kriittistä IT-infrastruktuuria ja vielä yhtiössä olevien työntekijöiden palkkoja. Lentoja yhtiö lentää tällä hetkellä lähinnä vain Norjassa, ja suurin osa yhtiön työntekijöistä on joko lomautettu tai irtisanottu.

Norwegianin osakkeen kaupankäynti keskeytettiin aamulla ennen ylimääräisen yhtiökokouksen alkua ja kaupankäyntitauko päättyi kello 12 jälkeen, kun yhtiökokouksen päätökset oli julkistettu. Osakkeella käytiin melkoista kurssirallia, kun osake pomppasi viidestä kruunusta yli 7,4 kruunuun. Sen jälkeen kurssi kuitenkin laski 5,3 kruunuun.

Koronakriisillä on ollut voimakas Norwegianin liikennelukuihin. Maaliskuussa yhtiön kysyntä laski merkittävästi viranomaisten asettamista matkustusrajoituksista ja vähentyneestä matkustamisesta johtuen.

Norwegianilla on ollut vaikeuksia jo ennen koronakriisiäkin. Vuosi sitten helmikuussa Norwegian Airin osakekurssi laski rajusti yhtiön ilmoitettua osakeannista, jonka turvin tappiollinen lentoyhtiö keräsi noin kolme miljardia kruunua lisää pääomia sijoittajilta.

Norjalaisyhtiön ongelmana on ollut kunnianhimoinen kasvustrategia. Norjan kotimaanlennoista liiketoiminta laajentui nopeasti Pohjoismaiden välisiin suhteellisen lyhyisiin lentoihin, jolloin muun muassa Finnair myi FlyNordicin Norwegianille. Investoituaan kuitenkin kaukolentoreitteihin viime vuosina, aggressiivinen laajentuminen on heikentänyt yhtiön kannattavuutta erittäin nopeasti ja yhtiön taloudellinen tilanne on ollut pitkään heikko.