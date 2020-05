Tuottoerot toimialojen välillä ovat olleet suuria

Koronakriisi ei ole kohdellut kaikkien toimialojen osakkeita lainkaan samalla tavalla.

Osakemarkkinoilla nähtiin huhtikuussa kovaa korjausliikettä ylöspäin rankan pudotuksen jälkeen. Huhtikuu oli yksi parhaimmista kuukausista riskinotolle vuosikymmeniin, toteaa Taalerin salkunhoitaja Niko Fagernäs markkinakatsauksessaan.

Eri sektoreiden ja toimialojen välillä oli kuitenkin suuria eroja kurssikehityksessä.

Parhaiten pärjänneet teemat ovat olleet teknologiayhtiöt ja terveydenhuoltoala, muistuttaa Fagernäs. Koronakriisi on syy näiden toimialojen menestykseen.

”Koronaviruslogiikka onkin pitkälti molempien puolella. Rahankäyttö on noussut viruksen myötä terveyspuolella ja ihmisten kotiin sulkeutuminen nostaa teknologiayhtiöiden näkymiä, niin etätyöskentelykapasiteetin noustessa, kuin digitaalisten palveluiden kysynnän kasvaessakin”, salkunhoitaja selittää.

Toimialojen välisten tuottoerojen vuoksi ei olekaan täysin yllätys, että Yhdysvaltojen indeksi S&P 500 on pärjännyt niin hyvin.

”Indeksistä on nimittäin 40% juuri näitä kahta alaa. Toisella puolen rapakkoa Euroopan osakemarkkinan ongelmana jatkaa finanssisektori ja sen suuri paino indeksissä. Finanssisektori on ollut yksi suurimmista kärsijöistä koronaviruskriisissä. Sektorilla on vahva korrelaatio BKT:n kehitykseen ja tällä kertaa pankit ovat joutuneet kirjaamaan etukäteen merkittäviä määriä luottotappioita varautuessaan koronan vaikutukseen.”

Euroopan laaja osakeindeksi olisi salkunhoitajan mukaan hyvin eri näköinen, mikäli vuosien varrella olisi voinut jättää finanssisektorin kokonaan pois. Tästä syystä Taaleri nostaa usein valikoivuuden merkitystä Euroopan osakemarkkinassa.

Toimialavaikutukset näkyvät Fagernäsin mukaan melko vahvasti myös ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskaudessa. Tuloskehityksen kärjessä ovat teknologia, terveydenhuolto sekä ei-syklinen kulutus.

Koronakriisin erilaiset vaikutukset tuloskehitykseen tammi-maaliskuussa näkyy myös alla olevassa Factset-sijoitustutkimusyhtiön tviitissä. Sen mukaan terveys, kulutus ja teknologia ovat ne toimialat, joilla tulokset ovat nousseet viime vuodesta.

$SPX is reporting its largest (Y/Y) decline in earnings in Q1 2020 (-13.7%) since Q3 2009 (-15.7%). https://t.co/00VWkL5lcs pic.twitter.com/zs09jxoxKa — FactSet (@FactSet) May 2, 2020

Yleisesti kuitenkin tuloskauden luvut ovat olleet rumia, Fagernäs toteaa. Tulokset ovat laskeneet vuodentakaiseen verrattuna toista kymmentä prosenttia globaalisti.

Sijoittajien suurin mielenkiinto on koronakriisin alun jälkeen kohdistunut kuitenkin toiseen vuosineljännekseen, jolloin koronakriisin vuoksi päätetyt rajoitukset iskevät yritysten tuloskuntoon täydellä voimallaan.

”Päätapahtuma tältä vuodelta ei kuitenkaan tule olemaan mennyt ensimmäinen kvartaali vaan käynnissä oleva toinen kvartaali. Tulosodotuksia toiselle kvartaalille onkin leikattu kilpaa sen mitä analyytikot ehtivät, ymmärtäähän sen, koko länsimainen maailma on ollut käytännössä kiinni suuren osan toisesta kvartaalista. Hyvä asia sijoittajien osalta on se, että kaikki tietävät Q2 tulosten olevan todella huonoja”, salkunhoitaja muistuttaa.

Allokaatiosalkuissa Taaleri pitää osakkeet toistaiseksi edelleen taktisessa alipainossa.

”Alipainoa perustelemme osakemarkkinan vahvalla nousulla vasten epävarmaa talous- sekä tuloskehitystä toisesta kvartaalista eteenpäin”, Fagernäs toteaa.