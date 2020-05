Sijoitussalkun realisoitumattomat arvonmuutokset painoivat rajusti Aktian tulosta

Pankin mukaan koronaviruspandemian taloudellisia seurauksia on edelleen hyvin vaikea ennustaa.

Realisoimattomat arvonmuutokset olivat pääsyy Aktian 2,8 miljoonan euron matalaan vertailukelpoiseen liikevoittoon ja -5,2 miljoonan euron henkivakuutusnettoon. Vielä viime vuonna pankki ylsi 17,2 miljoonan euron vertailukelpoiseen liikevoittoon. Liikevoiton lasku oli odotettua rajumpi.

Kuitenkin Aktian henkilö- ja yritysasiakkaiden erittäin vahva aktiviteetti tammi–helmikuussa tuki korkokatteen kasvua 19,7 miljoonaan euroon viime vuoden 19,4 miljoonasta eurosta. Lainojen kysyntä väheni maaliskuussa.

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 25,2 miljoonaan euroon viime vuoden 23,2 miljoonasta eurosta. Hallinnoidut asiakasvarat vähenivät isojen markkinaliikkeiden vuoksi, mutta koronavirusliitännäisten lunastusten määrä pysyi suhteellisen pienenä.

Kustannustaso pysyi lähes muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub kertoo, että vakuuttavan alkuvuoden jälkeen Suomeenkin nopeasti levinnyt koronavirusepidemia ja sen negatiiviset vaikutukset niin yksittäisille suomalaisille kuin maailmanmarkkinoille olivat suuret ja yhtäkkiset. Tämä vaikutti myös Aktian maaliskuun tulokseen.

”Jyrkän markkinalaskun seurauksena pääasiassa Aktian Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun realisoitumattomat arvonmuutokset painoivat vuosineljänneksen henkivakuutusneton -5,2 (8,3) miljoonaan euroon. Lähinnä tämän seurauksena myös Aktian vertailukelpoinen liikevoitto laski 2,8 (17,2) miljoonaan euroon. Huhtikuussa markkina on kuitenkin jo korjannut selvästi ylöspäin”, Ayub kertoo.

Ayubin mukaan asuntolainojen kysyntä hidastui asuntokaupan hiljentyessä kauden loppua kohden, ja lyhennysvapaita haettiin selvästi tavallista enemmän.

”Lyhennysvapaita myönnettiin normaalia enemmän myös yrityksille. Aktia jatkoi myös lainakantansa epäorgaanista kasvattamista ja osti Hypoteekkiyhdistykseltä asuntoyhteisöluottoja noin 48 miljoonan euron edestä.”

Aktian hallinnoitavat varat laskivat pääasiassa markkinalaskun myötä maaliskuussa 1,7 miljardia euroa vuodenvaihteesta ja olivat 8,1 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa.

Toimitusjohtajan mukaan Aktia on yleisesti ottaen konservatiivinen luotottaja, eikä se ole tunnistanut lainakannassaan merkittäviä yksittäisiä riskitoimialoja tai -keskittymiä, joihin vaikea tilanne erityisen laajasti vaikuttaisi.

”Näkyvyys loppuvuoteen on kuitenkin edelleen heikko, ja ymmärrämme, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on erityisesti monille yrityksille vaikea. Haluaisin myös painottaa, että vallitsevien poikkeusolosuhteiden ei tulisi suomalaisessa yhteiskunnassa ja etenkään yrtitysmaailmassa jatkua pidempään, kuin on ehdottoman välttämätöntä. Aktia on arvioinut makrotaloudellista tilannetta ja tekee malliin perustuvan 1,9 miljoonan euron luottotappiovarauksen (ECL) ensimmäisellä vuosineljänneksellä”, Ayub kertoo.

Aktian varsinainen yhtiökokous päätti 16.4.2020, että päätöstä osingonmaksusta lykätään ja että hallitus voi päättää myöhemmin korkeintaan 0,63 euron osingon maksamisesta osakkeelta vuodelta 2019 aikaisintaan 1.10.2020.

Heikon näkyvyyden ja suurten markkinaliikkeiden takia Aktia pidättäytyy toistaiseksi antamasta näkymiä kuluvalle vuodelle. Pankin mukaan koronaviruspandemian taloudellisia seurauksia on edelleen hyvin vaikea ennustaa markkinoiden huonon näkyvyyden ja korkean volatiliteetin vuoksi.