Tällainen yhtiö on Helsingin pörssin päälistalle hakeutuva Eezy

First North -listalla oleva Eezy on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Listautuminen on ehdollinen sille, että Nasdaq Helsinki hyväksyy listalleottohakemuksen ja että Finanssivalvonta hyväksyy Listautumisen yhteydessä laaditun listalleottoesitteen.

Eezy eli aiemmalta nimeltään VMP:n kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta syyskuun 9. päivänä.

Listautumisen tavoitteena on Eezyn tunnettuuden ja maineen kehittäminen asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Lisäksi tavoitteena on yhtiön osakkeiden likviditeetin parantaminen sekä laajemman omistajapohjan saavuttaminen. Yhtiön osakkeiden kasvanut likviditeetti mahdollistaisi myös Eezyn osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

”Vuoden 2018 First North -listautumisen jälkeen olemme toteuttaneet kasvustrategiaamme menestyksekkäästi. Viime vuonna yrityskokomme nousi uuteen luokkaan ja muutuimme Eezyksi. Siirryimme keväällä IFRS-raportointiin ja samalla loimme valmiudet pörssin päälistalle siirtymiseen. Pörssilistalle siirtyminen on kasvutarinamme luonnollinen jatkumo ja se antaa entistä paremmat edellytykset toteuttaa visiotamme olla Suomen merkittävin työelämän toimija yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa”, kommentoi Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Eezy on käynyt läpi useita kehitysvaiheita 30-vuotisen historiansa aikana.

“Olemme kehittäneet toimintaamme systemaattisesti ja kasvaneet yhdeksi alamme merkittävimmistä toimijoista. Nykyisen, palveluvalikoimaltaan erittäin monipuolisen, Eezyn listaaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle on looginen askel”, toteaa Tapio Pajuharju, Eezyn hallituksen puheenjohtaja.

Samalla Eezy on pyytänyt, että sen osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin ylläpitämältä First North Growth Market Finland -markkinapaikalta.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus EEZY ja ISIN-tunnus FI4000322326 säilyvät ennallaan. Eezy noudattaa tästä päivästä alkaen säännellyllä markkinalla listattujen yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta koskevaa sääntelyä.

Vuonna 2019 Eezyn liikevaihto oli noin 290 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on olla markkinajohtaja Suomessa vuoteen 2022 mennessä. Yhtiöllä on skaalautuva franchise-liiketoimintamalli. Eezy ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

VMP yhdistyi viime vuonna toisen alan suuryrityksen, Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n kanssa ja muutti nimensä Eezyksi.

Yhtiön liikevaihto nousi tammi-kesäkuussa yli 94 miljoonaan euroon viime vuoden vajaasta 61 miljoonasta eurosta. Liikevoitto laski kuitenkin viime vuoden 4,4 miljoonasta eurosta 0,4 miljoonaan euroon. Toisella vuosineljänneksellä liiketappio oli -0,5 miljoonaa euroa, joka sisältää noin 0,5 miljoona euroa alaskirjauksia poistuviin tietojärjestelmiin liittyen.

Koronavirus vaikutti merkittävästi sekä Eezyn toimintaan.

“Korona alkoi haastamaan toimintaamme jo maaliskuussa ja selkeimmin vaikutukset näkyivät Q2:n aikana Horeca-sektorissa sekä ulkomaisen työvoiman tuonnissa. Käytännössä nämä toiminnot pysähtyivät kokonaan keväällä. Menetimme tämän seurauksena yli 20 milj. euroa liikevaihtoa toisella neljänneksellä”, kertoo toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Yhtiön kehitysnäkymät loppuvuodelle edelleen sumuiset, eikä se voi antaa konkreettista tulosennustetta.

“Asiakaskuntaamme ja markkinoita leimaa varovaisuus sekä epävarmuus kriisin pitkittymisestä ja mahdollisesta toisesta aallosta. Tulemme jatkossakin reagoimaan nopeasti mahdollisiin muuttuviin tilanteisiin, jotta varmistamme liiketoiminnan kannattavuuden tinkimättä henkilökuntamme terveydestä ja hyvinvoinnista”, yhtiö kertoi puolivuotiskatsaukssaan.

Inderesin analyytikko Petri Gostowski kertoi elokuussa, että Eezyn toisen vuosineljänneksen luvut jäivät Inderesin ennusteista koronan vaikutusten iskettyä liikevaihtoon odotuksia voimakkaammin.

Gostowskin mukaan Eezyn toimintaympäristön rajusta muutoksesta huolimatta VMP:n ja Smilen integraatioprosessi on edennyt, mikä on heijastunut kustannusrakenteen laskuna.

“Kysynnän elpyessä yhtiöllä onkin arviomme mukaan edellytykset vahvaan tuloskasvuun, mikä painaa arvostuksen jo varovaisen houkuttelevaksi vuoteen 2021 peilattaessa”, analyytikko toteaa.

Inderesin suositus Eezyn osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 4,0 euroa, mikä on alle tämän hetken osakekurssin. Eezyn osakekurssi kipusi 9,3 prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö julkisti aikomuksensa listautua päälistalle.