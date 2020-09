Myönnettyjen rakennuslupien määrä romahti yli kolmanneksen viime vuodesta

Eniten romahti liike- ja toimistorakentamisen rakennuslupien kuutiomäärä.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 touko-heinäkuussa rakennuslupia myönnettiin 8,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä on peräti 35,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä väheni 28,6 prosenttia ja muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä 37,9 prosenttia.

Kaikissa talotyypeissä kuutiomäärät vähenivät reilusti vuodentakaisesta, eniten väheni liike- ja toimistorakentamiseen myönnetty kuutiomäärä, jopa 52,6 prosenttia.

Tilastokeskus muistuttaa kuitenkin, että rakennuslupailmoitusten kuntakohtainen viive on tavanomaista ja uusimman kuukauden tilasto perustuu tuotantohetkellä aina epätäydelliseen aineistoon. Koronavirustilanne sekä lomakausi on osaltaan vaikuttanut viiveeseen pidentävästi. Hankkeiden lukumäärätiedoilla arvioituna viive on tällä hetkellä normaali.

Asuinrakentaminesssa rakennuslupia myönnettiin touko-heinäkuun aikana kaikkiaan 7 732 asunnolle, määrä väheni 30,0 prosenttia vuodentakaisesta. Samaan aikaan aloitettiin kaikkiaan 11 668 asunnon rakentaminen, joka oli 11,8 prosenttia enemmän kuin vuoden takainen vastaava ajankohta.