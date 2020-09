Shorttaaja syyttää Nikolaa huijauksista laajassa raportissaan

Sähköautoyhtiö Nikolan kurssi laski perjantaina yli 14 prosenttia, kun syytökset tulivat julki. Nikola itse on kiistänyt syytökset.

Sähkörekkoja kehittävän yhdysvaltalaisen Nikola-yhtiön ympärillä kuohuu jälleen. Nikolaa shorttaava Hindenburg Research -yhtiö julkaisi myöhään torstaina raporttinsa, jossa se syyttää Nikolaa laajasta sijoittajien huijaamisesta. 53-kohtainen raportti on avoimesti saatavilla.

Shorttaus tarkoittaa, että sijoittaja veikkaa yhtiön kurssin laskevan tulevaisuudessa. Käytännössä siis Hindenburg Research hyötyisi itse Nikolan kurssin laskemisesta.

Hindenburgin esittämiä väitteitä on mahdotonta tarkistaa aukottomasti ja Nikola itse on kiistänyt syytökset. Markkinoilla Hindenburg Researchin syytökset kuitenkin herättivät huolta, sillä Nikolan kurssi laski perjantaina 14,5 prosenttia.

Syytökset laajasta petoksesta tulivat ilmi vain muutama päivä sen jälkeen, kun Nikola kertoi tehneensä suuren yhteistyösopimuksen General Motorsin kanssa.

Vanhaa markkinointivideota syytetään lavastetuksi

Hindenburg Researchin syytökset keskittyvät Nikolan perustajaan ja johtohahmoon Trevor Miltoniin. Hindenburgin mukaan Milton olisi toistuvasti liioitellut Nikolan kehittämien ajoneuvojen ominaisuusia, jotta yhtiö saisi lisää asiakkaita, sijoittajia ja yhteistyökumppaneita.

Hindenburg myös vertaa raportissaan Nikolaa veritestejä kehittäneeseen Theranos-yhtiöön, jonka markkina-arvo kohosi miljardeihin, vaikka lopulta yhtiön koko liiketoimintamalli paljastui huijaukseksi.

Hindenburg Research kertoo raportissaan muun muassa Nikolan tammikuussa 2018 julkaisemasta mainosvideosta ”Nikola One in Motion”, jossa Nikolan valmistama rekka näyttää ajavan maantietä pitkin. Hindenburgin mukaan koko video on kuitenkin todellisuudessa lavastettu, eikä rekka todellisuudessa aja videolla metriäkään: Hindenburgin mukaan rekka hinattiin korkealle mäelle, josta se yksinkertaisesti päästettiin vierimään mäkeä pitkin alaspäin.

Hindenburg perustaa syytöksensä Nikolan nimettömänä pysyttelevän entisen työntekijän kertomukseen. Lisätukea syytöksille löytyy siitä, että Hindenburg kertoo onnistuneensa paikantamaan videon kuvauksissa käytetyn tienpätkän, joka näyttää Nikolan markkinointivideolla suoralta, mutta on todellisuudessa hieman loiva.

Hindenburg kertoo myös onnistuneensa toistamaan väitetyn huijauksen itse samalla tienpätkällä. Hindenburgin tutkimusryhmä jätti katumaasturin vapaalle vaihteelle videolla käytetyn mäen laelle, jonka jälkeen auto liukui vapaalla vaihteella itsestään noin 3,4 kilometrin matkan.

Video herätti aikoinaan suurta huomiota, sillä ymmärrettävästi sen tulkittiin tarkoittavan, että Nikola olisi aloittanut rekkojensa testiajamisen. Video on tähän mennessä kerännyt pelkästään Facebookissa yli 230 000 katselukertaa ja siitä uutisoitiin laajasti myös tiedotusvälineissä.

Kehitysyksiköiden johtajilla ei vaikuta olevan kokemusta omasta alastaan

Hindenburgin raportissa nostetaan esille myös joitakin yhtiön kehitysyksiköiden johtajia, joilla ei yrityksen huipputeknologisesta luonteesta huolimatta vaikuta olevan juuri minkäänlaista kokemusta omalta alaltaan.

Esimerkiksi Nikolan vetytuotannosta ja -infrastruktuurista vastaa Hindenburgin mukaan Trevor Miltonin pikkuveli Travis Milton. Sukulaissuhteessa ei tietenkään sinänsä ole mitään väärää, mutta Hindenburgin mukaan Travis Milton on työskennellyt Nikolaa edeltävät viisi vuotta rakennusalan yrittäjänä, jonka työnkuvaan vety tai ylipäätänsä huipputeknologia ei ole liittynyt mitenkään. Travis Miltonin yritys on Hingenburgin mukaan toiminut lähinnä alihankkijana yksinkertaisissa työtehtävissä, kuten betonivalujen tekemisessä ja latojen rakentamisessa.

Nikolan vetyasemien kehittämisestä on puolestaan vuodesta 2019 lähtien vastannut Hindenburgin mukaan Dale Prows, jota Nikolan markkinointivideolla on aikaisemmin kuvailtu yhtiön ”vetyasiantuntijaksi”. Prowsin oman Linkedin-profiilin mukaan hän ei kuitenkaan ole ennen Nikolalle siirtymistä työskennellyt vedyn vaan golf-kerhojen parissa, sillä hän toimi vuosina 2014-18 pienen idaholaisen golf-kerhon toimitusjohtajana.

Myöskään Nikolan pääinsinöörinä toimivalla Kevin Lynkillä ei Hindenburgin mukaan vaikuta olevan aikaisempaa kokemusta Nikolan toimialasta. Lynkin oman Linkedin-profiilin mukaan hän on ennen Nikolalle siirtymistä työskennellyt pääasiassa ohjelmistokehityksen parissa.

Pääkonttorin katolla olemattomia aurinkopaneeleja

Lukuisista raportissa mainituista syytöksistä erikoisimpiin lukeutuu Nikolan perustajan Trevor Miltonin väite yhtiön pääkonttorin katolla olevista aurinkopaneeleista.

Trevor Milton väitti huhtikuussa 2019 järjestetyssä ja videoidussa tapahtumassa, että Nikolan pääkonttori olisi tiettävästi ”ainoa sähkönjakeluverkosta irrallaan oleva pääkonttori”. Milton sanoo videolla, että yhtiön pääkonttorin katolla olevat aurinkopaneelit tuottavat ”18 megawattia energiaa joka päivä pääkonttorille”.

Hindenburg Research kävi läpi satelliittikuvia Nikolan pääkonttorista elokuulta 2019 ja tammikuulta 2020, eikä kuvissa näy yhtäkään aurinkopaneelia. Yhtiön edustaja myös kertoi medialle kesäkuussa 2019, että aurinkopaneeleja ollaan vasta asentamassa katolle, vaikka Milton oli jo paljon aikaisemmin kertonut aurinkopaneelien tuottavan energiaa joka päivä.

Nikola uhkaa Hindenburgia oikeustoimilla

Nikola julkaisi perjantaina lyhyen tiedotteen, jossa yhtiö syytti Hindenburg Researchia ”markkinoiden manipuloinnista” ja ”harhaanjohtavan informaation” julkaisemisesta. Nikolan mukaan Hindenburgin ”niin-kutsutun ’raportin’” perimmäinen motiivi on ahneus, sillä shorttaajana Hindenburg itse hyötyy Nikolan kurssin laskemisesta.

Nikola kertoi vievänsä tapauksen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan SEC:n käsiteltäväksi. Lisäksi yhtiö sanoo selvittävänsä oikeustoimien mahdollisuutta Hindenburgia vastaan.

Hindenburgin perustaja Nathan Anderson puolestaan vastasi Nikolan tiedotteeseen toteamalla, ettei Nikola vastannut yhteenkään Hindenburgin raportissa esille nostettuun 53 epäkohtaan yhtiön toiminnassa. Anderson myös kertoi olevansa ainoastaan tyytyväinen siitä, että Nikola aikoo viedä asian viranomaisten käsiteltäväksi.