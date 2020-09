Käppyrät kertovat: Vahva nousutrendi tukee Sammon osaketta

Sammon kurssikehitys ja RSI-indeksi.

Tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoava Investtech antaa ostosuosituksen finanssikonsernin osakkeelle.

Investechin mukaan Sammon osakkeen kurssikehitys on vahvaa nousutrendin sisällä. Se lupaa nousun jatkoa. Tämä edellyttää tietysti luottamusta teknisen analyysin signaaleihin.

”Tämä indikoi positiivisen kehityksen jatkuvan ja tukea saadaan trendikanavan tukilinjan kohdalla. Osakkeen kurssi on noussut läpi suorakulmiokuvion vastustason 33.78. Tason läpäisy antaa ostosignaalin ja indikoi nousun jatkuvan 37.65 tasolle tai pidemmälle”, Investech toteaa tuoreimmassa analyysiuutisessaan.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaan markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.

Investechin mukaan Sammon osake sijaitsee noin 33 euron tukitason ja 35,4 euron vastustason välissä. Näiden jommankumman tason pysyvä rikkoutuminen signalisoi tulevaa suuntaa.

”Volyymihuiput ja volyymipohjat vastaavat huonosti kurssin huippuja ja pohjia. Tämä heikentää nousevaa trendiä ja voi olla aikainen signaali tulevasta trendin rikkoutumisesta”, Investech kertoo.

Yhtiö vaikuttaa Investechin mukaan yliostetulta. Tähän viittaa RSI-indeksi.

”Osakkeen kurssi saattaa nousta lisää, ja odotamme RSI:n laskevan ennen kuin tämä voidaan tulkita myyntisignaaliksi. Osaketta pidetään kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä”, Investech toteaa.

RSI eli suhteellinen voimaindeksi (relative strength index), ja on yksi käytetyimmistä teknisen analyysin välineistä. RSI-indeksi mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. RSI-indeksi heilahtelee (oskilloi) nollan ja sadan pisteen välillä. Oskilloivia indikaattoreita käytetään ostojen ja myyntien ajoittamiseen silloin kun osake on kaupankäyntivälissä, sen sijaan markkinassa, jossa on vahva nousu- tai laskutrendi niiden käyttöä ei suositella. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet, jotka ovat joko ylimyyty tai yliostettu.

Sammon toisen vuosineljänneksen tulosraportti ei tarjonnut yllätyksiä suuntaan taikka toiseen. Finanssikonsernin tulos ennen veroja laski huhti–kesäkuussa 407 miljoonaan euroon edellisen vuoden verrokkineljänneksen 506 miljoonasta eurosta.

Analyytikot odottivat keskimäärin 410 miljoonan euron tulosta, joten tulos osui melko tarkasti odotuksiin.

Inderesin analyytikko Matias Arola kertoi elokuun alussa pitävänsä Sampoa edelleen aliarvostettuna. Osake on noussut sen jälkeen, mutta ei merkittävästi.

”Emme pidä perusteltuna, että Sampoa hinnoitellaan alle sen osien summan ja odotammekin kurssin korjaavan asteittain kohti osien summaa, kunhan markkinan fokus siirtyy muotoa hakevasta sijoitustarinasta osakkeen fundamentteihin. Osien summan luoma nousuvara yhdessä lähes 6 %:n osinkotuoton kanssa tarjoavat näkemyksemme mukaan sijoittajalle edelleen hyvän riski/tuotto-suhteen”, Arola toteaa.

