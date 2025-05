Nordean osake on vahvassa nousutrendissä. Teknisen analyysin mittarit ennakoivat tälle kehitykselle jatkoa.

Käppyrät puhuvat: Nordea on ostolappu

Nordean pääkonttori sijaitsee Helsingin Vallilassa. Yhtiö siirsi pääkonttorinsa ja kotipaikkansa Ruotsista takaisin Suomeen vuonna 2018. Kuva: Nordea

Finanssikonserni Nordean osake on nousutrendissä, kun osake on kivunnut kuukaudessa jo yli 17 prosenttia. Pankkiosake on noussut 16 viimeisimmistä 18 päivästä.

”Kaikki näyttää hyvältä myös teknisesti”, toteaa tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech sijoittajakirjeessään.

Investtechin mukaan osake on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 12,25 euron kohdalla.

Osakkeen kurssin vastustaso tarkoittaa hintatasoa, jossa myyntipaine kasvaa niin suureksi, että osakkeen nousu pysähtyy tai hidastuu. Tällä tasolla tarjonta ylittää kysynnän: sijoittajat ovat valmiita myymään osaketta enemmän kuin ostamaan sitä, mikä estää kurssin nousua tason yläpuolelle.

Vastustasot muodostuvat usein aiemmista kurssihuipuista tai hintavyöhykkeistä, joilla osakekurssi on toistuvasti pysähtynyt. Jos vastustaso kuitenkin murtuu eli kurssi nousee sen yli, se voi merkitä uuden nousutrendin alkua ja aiempi vastustaso voi muuttua tukitasoksi.

Negatiivinen volyymibalanssi on kysymysmerkki

Nordean osakekurssi signaloi siis edelleen tapahtuvaa nousua ja jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 12,25 euroa.

Osakkeen tukitaso tarkoittaa hintatasoa, jolla ostajien määrä kasvaa ja kysyntä ylittää tarjonnan, jolloin kurssin lasku pysähtyy tai hidastuu. Tukitaso toimii ikään kuin ”lattiana” osakkeen hinnalle: kun kurssi laskee tukitasolle, sijoittajat alkavat pitää osaketta houkuttelevan edullisena ja ostavat sitä, mikä tukee kurssia ja estää sen putoamisen helposti alemmas.

Tukitasot muodostuvat usein aiemmista pohjahinnoista tai hintavyöhykkeistä, joilla kurssi on toistuvasti pysähtynyt laskusuunnassa. Jos tukitaso kuitenkin murtuu eli kurssi laskee sen alle, se voi johtaa voimakkaampaan laskuun ja tukitasosta voi tulla uusi vastustaso

Investtechin mukaan kuitenkin negatiivinen volyymibalanssi heikentää osaketta lyhyellä aikavälillä.

Negatiivinen volyymibalanssi tarkoittaa tilannetta, jossa osakkeen laskupäivien kaupankäyntivolyymi on suurempi kuin nousupäivien volyymi. Tämä viittaa siihen, että myyntipaine markkinoilla on kasvanut ja osakkeen laskut ovat tapahtuneet suuremmalla vaihdolla kuin nousut. Teknisen analyysin näkökulmasta negatiivinen volyymibalanssi heikentää osakkeen lyhyen aikavälin näkymiä, koska se kertoo, että sijoittajat ovat aktiivisempia myymään osaketta laskupäivinä kuin ostamaan sitä nousupäivinä.

Nordean ossakkeen kurssi saattaa nousta lisää, ja Investtech odottaa RSI:n laskevan ennen kuin tämä voidaan tulkita myyntisignaaliksi. RSI eli Relative Strength Index on teknisen analyysin indikaattori, joka mittaa osakkeen nousun ja laskun voimakkuutta viimeaikaisten hintojen perusteella.

Korkokate maltillisessa laskussa

Nordean oman pääoman tuotto pysyi vahvana alkuvuonna tammi-maaliskuussa ja oli ensimmäisellä neljänneksellä 15,7 prosenttia. Yhtiön tuloskehitys oli yllättävän vahvaa siihen nähden, että korot ovat laskeneet. Yleensä korkojen lasku syö pankkien korkokatetta, mutta Nordean korkokate laski vain kuusi prosenttia vertailukaudesta.

Pankin laimennettu osakekohtainen tulos laski 0,35 euroon vertailukauden 0,38 eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste oli 0,32 euroa, joten tuloskehitys oli odotettua parempaa.

Nordean kuluvan vuoden näkymät ennallaan: pankki ennustaa oman pääoman tuotoksi yli 15 prosenttia. Nordean liiketoimintamalli on yhtiön oman näkemyksen mukaan vahva ja pohjoismainen luottosalkku on hyvin hajautettu. Näiden seikkojen ansiosta Nordean on mahdollista tukea asiakkaitaan sekä pitää tuotot laadukkaina, tulos vakaana ja kannattavuus hyvänä suhdannekierron kaikissa vaiheissa.

Lisäksi Nordean on mahdollista edelleen kerryttää pääomaa, hyödyntää sitä kasvun vauhdittamiseen ja jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostoilla.

Investtech pitää Nordean osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä ja antaa osakkeelle ostosuosituksen.