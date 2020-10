Handelsbanken: Kone on vahvempi kuin koskaan

Koneen arvo muodostuu yhä enemmän kasvavasta palveluliiketoiminnasta.

Hissi- ja liukuporrasvalmistaja Kone on kovassa vireessä. Heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto nousi lähes 2,59 miljardiin euroon viime vuoden 2,56 miljardista. Oikaistu liikevoitto 340 miljoonaa euroa ylitti analyytikoiden 330 miljoonan euron odotuksen. Vuosi sitten oikaistu liikevoitto oli 322 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin mukaan kehitys vaihteli alueittain ja liiketoiminnoittain.

”Kiina kehittyi erittäin vahvasti sekä liikevaihdon että tilausten osalta. Muualla maailmassa tilanne parani edellisestä vuosineljänneksestä, mutta COVID-19-pandemia vaikutti edelleen ja epävarmuus kasvoi jälleen vuosineljänneksen loppua kohti. Kolmannen vuosineljänneksen selkeitä kohokohtia olivat oikaistun liikevoittomarginaalin paraneminen ja poikkeuksellisen vahva rahavirta”, Ehrnrooth totesi.

Kone ei muuttanut näkymiään.

Vuonna 2020 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun olevan -1-2 prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon.

Koneella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2020. Lukuun ottamatta koronaan liittyviä tekijöitä, yhtiön kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen ja valikoitujen kustannussäästöjen kanssa.

Handelsbankenin mukaan Kone on jatkuvasti pystynyt kasvattamaan huoltopalveluitaan muuta markkinaa nopeammin kaikkialla maailmassa.

”Väitämme edelleen, että vuosittainen kasvu huoltotoiminnoissa kiihtyy 6 %:sta 8 %:iin Kiinan ansiosta, koska uudet digitaalipalvelut hyödyttävät erityisesti Koneen kaltaisia alkuperäisiä laitevalmistajia. Huollon liikevaihto kasvaa nopeammin kuin huollettavien yksikköjen määrä, sillä näissä palveluissa on yhä suurempi arvonlisä”, pankki toteaa aamukatsauksessaan.

Pankin mukaan Koneen modernisointi tarjoaa merkittävää potentiaalia, ja mahdollisesti Kiinan elvytystoimet ja/tai EU-alueen ”vihreä rahoitus” auttavat vapauttamaan tätä potentiaalia.

Vahva palvelutoimintojen kasvu on Koneen myönteisen sijoitustarinan kulmakivi, Handelsbanken uskoo.

”Odotamme tätä kautta edelleen yli miljardin euron ylimääräistä vaikutusta tulokseen vuoteen 2028 mennessä, ja väitämme, että osake voi nousta nykytasolta merkittävästi, kunhan tämä visio alkaa realisoitua.”

Sijoittajan kannalta Koneen ainoa riippakivi on osakkeen korkea arvostustaso. Pankin mukaan nykyisellään korkea arvostus hillitsee osakkeen potentiaalia lyhyellä aikavälillä.

Yhtiön lähtökohdat vuoteen 2021 vaikuttavat hyviltä tilauskannan ja Kiinan kasvunäkymien tukemina.

”Uskomme myös, että Koneelle riittää patoutunutta kysyntää laitekannan modernisoinnille. Vaikka osake vaikuttaa jo hintavalta 2021 ennusteilla, ei se enää ole sitä 2022 ennusteilla mitattuna.”

Analyytikoiden konsensusodotus Koneen tämän vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 1,8 euroa, millä laskettu P/E-kerroin on 39x. Hinta ylittää jo 11-kertaisesti tasesubstanssin. Yhtiön odotettu oman pääoman tuotto on vakuuttava, lähes 30 prosenttia.

Handelsbankenin suositus Koneen osakkeelle on edelleen osta tavoitehinnalla 80 euroa.