Yllättävä takapakki talouden elpymiselle – USA:n työttömyyskorvaushakemukset pomppasivat

Uudet työttömyyskorvaushakemukset nousivat viime viikolla 898 000 kappaleeseen Yhdysvalloissa, kertoo maan työministeriö.

Lukema on selvästi odotettua synkempi, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit olivat odottaneet 825 000 hakemusta. Edellisviikolla uusia hakemuksia kirjattiin 845 000.

Työttömyyskorvaushakemukset ovat kylmä suihku talouden elpymistoiveille.

Kokonaisuutena työttömyyskorvauksia saavien amerikkalaisten määrä laski kuitenkin 10,0 miljoonaan henkilöön, kun ekonomistien odotuksissa oli 10,6 miljoonaa henkilöä. Edellisviikolla työttömyyskorvauksen saajia oli 11,2 miljoonaa amerikkalaista.

Odotettua synkemmät työttömyysluvut saivat USA:n osakefutuurit laskuun. S&P 500 -indeksin futuurit ovat laskussa 1,2 prosenttia ja Nasdaq 1,6 prosenttia.

Markkinoita hermostuttaa myös se, että USA:n kongressi ja presidentti Donald Trump tuskin pääsevät sopuun uudesta talouden tukipaketista ennen presidentinvaaleja.

“We’re back up to the highest number of jobless claims since late August, when the weekly figure was above 1 million.” @katiadmi @TheTerminal pic.twitter.com/wJf5HBoemj

Initial jobless claims up to 898k vs. 825k est. & 845k in prior week; continuing claims at 10.02M vs. 10.6M est. & 11.18M in prior week (revised up) … largest increases in FL (+9.9k), IL (+6.9k) & MA (+4k); largest decreases in NJ (-3.5k), KS (-3.3k) & PA (-3.1k) pic.twitter.com/6zTFp1HnQf